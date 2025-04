Dal Taccuino #46 - Umanità

Una parola che ci dice tutto e non ci dice niente.

In questo taccuino smascheriamo la genealogia oscura del termine “umanità”: la sua etimologia, il suo uso ipocrita, la sua evoluzione religiosa e politica, fino alla spaccatura tra “umanità eletta” e “umanità esclusa”.

Parliamo di universalismi condizionati, diritti umani selettivi, Shoah, cristianesimo come colpo di coda, colonialismo, diritto e trauma.

Esiste davvero una sola umanità? O ne esistono almeno due, e una ha deciso che l’altra non conta?

Una discesa nel fango delle parole sacralizzate, per ricordare che il dolore non mente, e la legge non cura.

🎶 Musica utilizzata: Peachwood – Domino @PeachwoodMusic

🧠 Segui il progetto completo su PsykoSapiens