Il 1 settembre 2024 inizierà nella Striscia di Gaza una campagna di vaccinazione antipolio in due fasi. Durante ogni ciclo della campagna, il Ministero della Salute palestinese (MOH), in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) e i partner, fornirà due gocce del nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2) a più di 640.000 bambini sotto i dieci anni di età.

Il MOH, l'OMS, l'UNICEF, l'UNRWA e i partner sono pronti per la campagna e i preparativi sono stati completati. 1,26 milioni di dosi di vaccini e 500 contenitori per il trasporto dei vaccini sono stati consegnati a Gaza. Altre 400.000 dosi di vaccino arriveranno presto a Gaza. Oltre 2.180 operatori sanitari e per la sensibilizzazione delle comunità sono stati formati per fornire le vaccinazioni e informare le comunità sulla campagna.

Per fermare l'epidemia e prevenire la diffusione della polio a livello internazionale è necessario raggiungere almeno il 90% di copertura vaccinale durante ogni ciclo della campagna.

"Accogliamo con favore l'impegno preliminare per tregue umanitarie specifiche per ogni area durante la campagna. Chiediamo a tutte le parti di sospendere i combattimenti per consentire ai bambini e alle famiglie di accedere in sicurezza alle strutture sanitarie e agli operatori per la sensibilizzazione delle comunità di raggiungere i bambini che non possono accedere alle strutture sanitarie per la vaccinazione antipolio. Senza tregue umanitarie, non sarà possibile portare a termine la campagna, che viene già attuata in circostanze molto limitate e molto impegnative.In risposta all'impegno a tregue umanitarie specifiche per ogni area, è stato concordato che la campagna sarà effettuata in un approccio graduale per tre giorni ciascuno, iniziando con la Gaza centrale, seguita da Gaza meridionale e da Gaza settentrionale.A causa dell'insicurezza, dei danni alle strade e alle infrastrutture e del costante sfollamento della popolazione, è improbabile che condurre la campagna per soli tre giorni in ogni area sia sufficiente a raggiungere un'adeguata copertura vaccinale. La copertura vaccinale sarà monitorata per tutta la durata della campagna ed è stato deciso di prolungare la vaccinazione di un giorno laddove necessario.Oltre 2.180 operatori sanitari e per la sensibilizzazione delle comunità sosterranno l'attuazione della campagna. La loro sicurezza è fondamentale. Esortiamo tutte le parti a garantire la loro protezione e quella delle strutture sanitarie e dei bambini.L'UNICEF ribadisce il suo appello a un cessate il fuoco per consentire la ricostruzione del sistema sanitario e il rafforzamento delle vaccinazioni di routine.

Questo è quanto ha dichiarato ActionAid al riguardo: "Sebbene le pause consentiranno ad alcuni bambini di ricevere vaccinazioni antipolio salvavita, esse sono ben lontane da ciò che è urgentemente necessario per sottrarre Gaza da una crisi sanitaria devastante e migliorare le condizioni di vita terribili che consentono alle malattie di prosperare. Oltre dieci mesi di bombardamenti quasi ininterrotti hanno lasciato l'intera popolazione affamata, indebolita e traumatizzata, e hanno distrutto la maggior parte delle infrastrutture vitali. Gaza ha bisogno di un cessate il fuoco completo e permanente, in modo che gli aiuti - compreso il carburante, di cui c'è urgente bisogno per mantenere in funzione gli ospedali - possano entrare in modo sicuro. La comunità internazionale deve intensificare gli sforzi, anche bloccando la vendita di armi al governo israeliano e imponendo sanzioni. Gli operatori umanitari a Gaza continuano ad affrontare livelli spaventosi di pericolo mentre svolgono semplicemente il loro lavoro, come gli episodi scioccanti di veicoli di soccorso colpiti direttamente negli ultimi giorni. Questo è assolutamente inaccettabile: gli operatori umanitari non dovrebbero mai essere un obiettivo e la loro sicurezza deve essere garantita. Siamo inorriditi dalle notizie secondo cui almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo dell'esercito israeliano contro un convoglio di aiuti la scorsa notte. Chiediamo un'indagine approfondita su questo incidente e la piena responsabilità di quanti coinvolti".