Finalmente il Governo austriaco ha risolto il problema di che cosa farne della casa natale di Adolf Hitler.

Il dittatore nazista nacque il 20 aprile 1889 a Braunau Am Inn, dove suo padre era stato inviato per lavoro, in un appartamento di un edificio del 17° secolo dove la famiglia abitò solo per per poche settimane, prima di trasferirsi in un altro edificio della zona.

La famiglia Hitler lasciò Braunau Am Inn quando Adolf aveva tre anni.

Il governo austriaco ha espropriato l'edificio nel 2016, pagandolo 810.000 euro, per evitare che continuasse ad essere utilizzato come luogo di "pellegrinaggio" da parte degli irriducibili nostalgici del nazionalsocialismo.

Però, subito dopo, è nato il dibattito pubblico su cosa farne, senza escludere la possibilità di abbatterlo.

Di pochi giorni fa la decisione definitiva, con il ministro degli Interni Wolfgang Peschorn, che ha annunciato che la casa natale di Hitler diventerà un commissariato di polizia, ritenendo che questa sia la soluzione più giusta per evitare che in futuro possa continuare a richiamare alla memoria il nazismo.