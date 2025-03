“La mia vita senza stomaco: Venti anni da gastrectomizzata” è il racconto intimo e potente di un viaggio di sopravvivenza e resilienza. L’autrice condivide la sua esperienza di vita dopo una gastrectomia, un intervento radicale che le ha permesso di superare il tumore allo stomaco, ma che ha anche cambiato per sempre il suo modo di vivere. Con un coraggio straordinario, il libro esplora non solo gli aspetti fisici della vita senza stomaco, ma anche le sfide emotive e psicologiche di chi si ritrova a dover ricostruire la propria identità dopo una malattia. Un racconto di speranza, forza e adattamento che offre uno spunto di riflessione per chiunque si trovi a dover affrontare un cambiamento radicale nella propria vita.

È stato pubblicato di recente il libro LA MIA VITA SENZA STOMACO - Venti anni da gastrectomizzata di Rosanna Fiorino, autrice di narrativa e fondatrice di due gruppi Facebook per il supporto delle persone che si trovano a subire l’asportazione parziale o totale dello stomaco. Il volume è una versione aggiornata e integrata della prima edizione uscita nel 2016, che ha già raggiunto centinaia di lettori.

Disponibile su Amazon e su altri store online, sia in cartaceo che in ebook, LA MIA VITA SENZA STOMACO contiene anche una scheda illustrativa sugli interventi di gastrectomia a cura del prof. Franco Roviello, Direttore della Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

Partendo dal trauma iniziale e dalla consapevolezza della malattia, la storia si snoda nei venti anni vissuti dall'autrice dopo la diagnosi, incontrando ogni giorno difficoltà complesse e con poche indicazioni per superarle. Fino alla consapevolezza di essere nata una seconda volta e, allo stesso tempo, di avere messo insieme tante informazioni utili da condividere con gli altri. Perché, per chi vive una diagnosi di questo tipo, il confronto con gli altri è fondamentale.

I diritti del libro saranno donati dall’autrice al Gruppo Italiano di RIcerca sul Cancro Gastrico Gircg.

Il tumore allo stomaco è piuttosto diffuso, con oltre un milione di nuovi casi diagnosticati ogni anno a livello globale. In Italia si stima che ogni anno vengano diagnosticati circa 8.800 tumori allo stomaco negli uomini e 5.900 nelle donne. I casi sono comunque diminuiti rispetto al passato, soprattutto grazie ai miglioramenti nella diagnosi e all’eradicazione tramite antibiotici dell’Helicobacter pylori, il principale fattore di rischio infettivo (fonte AIRC)



L’autrice ha dichiarato:

“Mi sono trovata a soli 35 anni con una diagnosi di tumore allo stomaco di tipo diffuso con cellule con anello a castone e linite plastica che ha richiesto l’asportazione totale dello stomaco. Era il 2004 e cercavo online informazioni, speranze e la possibilità di incontrare altre persone come me ma invece non trovavo altro che statistiche devastanti.

Ho iniziato a raccontare giorno per giorno la mia esperienza in un blog e poi ho fondato due gruppi su Facebook per il supporto e la condivisione di informazioni con gli altri pazienti e familiari. Ho scritto questo libro per dare speranza e raccontare come sia possibile guarire anche da questa malattia e imparare a conoscere e ad affrontare tutte le difficoltà quotidiane che si incontrano lungo il percorso di ripresa.

Spero che questa mia testimonianza possa arrivare a molte persone che hanno bisogno di aiuto, come è già successo per la prima edizione del 2016.”



La scheda

La mia vita senza stomaco - Venti anni da gastrectomizzata

Autrice: Rosanna Fiorino

Data pubblicazione 07 marzo 2025

· Tipo: Pubblicazione cartacea / ebook

· ISBN: 979-8345421086

· Independently Published