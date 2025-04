Nella splendida cornice del laghetto dell’Eur, a Roma, il 25 marzo 2025, Donatella Zaccagnini Romito ha aspettato la mezzanotte per festeggiare i suoi primi 40 anni nel giorno in cui è nata, il 26 marzo, insieme ad amici, colleghi, famiglia e tanti fans e curiosi accorsi per poter partecipare all’evento!

Donatella Zaccagnini Romito è nata a Roma da genitori dell’alta borghesia romana. Sin da ragazza si fa notare per la sua bellezza, intelligenza ed eleganza. Ingegnere, Dott.ssa in Scienze dell’Alimentazione, nota Influencer romana, la vediamo spesso al programma “La Zanzara”. È molto seguita sui social e non solo! Infatti, quest’anno l’abbiamo vista molto impegnata sul piccolo schermo dove ha partecipato a diverse trasmissioni TV. Da settembre è impegnata tutte le settimane come opinionista di punta nel programma “L’Occasione Giusta” su Lazio TV.

Quest’anno non si è risparmiata di partecipare a “La Volta Buona” su Rai 1, di comparire spesso nei servizi di “Striscia la Notizia” e di vincere un concorso nazionale di bellezza nella sua categoria Lady. Spesso richiesta come fotomodella e brand Ambassador, le sue caratteristiche più apprezzate sono lunghi capelli naturali color castano ramato, occhi verdi con sguardo felino, silhouette a clessidra con stretto punto vita.

Alla bella romana è stata riservata un’area Vip con splendido allestimento di palloncini e rose blu con tanto di scritta “Auguri Donatella 40 anni”, all’interno dell’Hanami Sushi, immerso nei fiori di ciliegio rosa. Lei stessa, insieme alla Five Star Dinner di Alessandro Marrone e Sara Tamburrini, si è

occupata dell’organizzazione dell’evento. Anche quest’anno, come lo scorso anno, alla consolle Gilles Music. La voce era ancora una volta quella di Max Ligabue.

Donatella ha fatto il suo ingresso con un bianco abito di pizzo e paillettes realizzato su misura dallo staff di Patatina – abiti da cerimonia Roma. Le scarpe Casadei Flora Nude Solar Eclipse, fatte arrivare appositamente per lei nella boutique di Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. I lunghissimi capelli naturali leggermente arricciati lasciavano intravedere ancora meglio i lineamenti del bellissimo volto. Il make up è stato realizzato nello store Mac Cosmetics di via del Corso Roma.

Tutto il team Mac Cosmetics era presente all’evento, la store manager e nota make up artist Nadia Izzo, Silvia Cardile, Silvia Cassano, Stefano Marreiros e Martina Rossi. Le bellissime make up artiste amiche della festeggiata hanno cantato e ballato con lei tutta la sera. Al tavolo con loro Nicola Vono social media manager dei Vip, l’attore Alessandro La Sala, Luigi Trombetta e Claudio Franco.

Presenti i genitori, Silvio Zaccagnini e Adriana Romito in abito elegante. Al tavolo con loro l’amica Valeria Morabito, l’ex Miss Italia modella e artista Elisabetta Viaggi, l’Avvocato e amico di famiglia Andrea Parlatore, il manager dei Vip e conduttore Tiziano Soddimo, l’ex di Uomini & Donne Gianmarco Meo, l’ex di Temptation Island Benedetta Pascali, Matteo Colloca, Giuseppe Galati.

Presenti anche il chirurgo estetico Andrea Menichelli, l’architetto Claudia De Bonis, la manager Laura Maroldi. In un tavolo vicino Amedeo Goria, Giucas Casella con consorte, Maria e Perla Monsè. Tra gli altri invitati Gianni Ferrandino, Alessandro Impagliazzo, Giacomo Bianco. In un tavolo vicino alla festeggiata Angela Pace, amica e collaboratrice di Donatella, con Matteo Stella, Federico Capocci e altre due amiche.

La serata è iniziata a suon di sushi e musica, locale full solo posti all’esterno. Tanti volti noti hanno figurato tra gli invitati.

Alla mezzanotte grande spettacolo di bottiglie con brindisi di Armand De Brignac Rosè. Grande sorpresa con un regalo inatteso, serata Super Car con un grande regalo incartato all’esterno del locale. Donatella scarta e si scopre una meravigliosa Porsche Boxster T bianca! Tra lo stupore e la meraviglia dei circa duemila presenti, tantissimi video, foto e flash, Donatella prende possesso della sua nuova auto bianca fiammante!

La produzione foto e video è stata curata dalla DoubleH di Vincenzo Rotino. Durante la serata sono state realizzate diverse interviste agli ospiti dagli amici di Terza Pagina Magazine, Alessandro Scarnecchia. Numerosi fotografi hanno paparazzato l’evento: Giancarlo Fiori, Carlo Alberto Tracci, Fabio Maggiore, Davide Bartoli. Avvistato addirittura un drone che volteggiava nell’aria tra le Super Car presenti e la Porsche bianca nuova fiammante.