Erano da poco usciti dalla loro casa di Capo d’Orlando quando, a distanza di pochi chilometri, si sono scontrati con un’auto. Rosa Cortese, 77 anni e il marito di 84 anni, entrambi pensionati, si trovavano sulla loro Fiat Panda e stavano percorrendo la statale 113: l’impatto con una Fiat Panda con a bordo tre giovani si è rivelato violentissimo, al punto da provocare il ribaltamento di quest’ultima.

Le due auto si sono ridotte a un graviglio di lamiere, la donna ha riportato lesioni gravissime che non le hanno lasciato scampo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, infatti, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

I giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale per i primi soccorsi. In base a una prima ricostruzione dell’incidente, lo scontro sarebbe stato frontale, ma tutti gli accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica.