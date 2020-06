In Italia la prossima stagione vedremo in mezzo al centrocampo della Juventus, il 23enne brasiliano Arthur, ormai ex Barcellona. A sostituirlo, i cataliani hanno chiamato lo juventino Miralem Pjanic, 30enne bosniaco, ceduto ai blaugrana con un conguaglio di 12 milioni per pareggiare la valutazione di 72 milioni di euro di Arthur che alla Juventus guadagnerà 5 milioni di euro a stagione.

A Milano, lato Inter, allo squillo bianconero hanno risposto con uno squillo altrettanto importante, con Achraf Hakimi che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. In prestito al Borussia Dortmund dove ha giocato l'ultima stagione, il 21enne terzino destro del Marocco, era un giocatore del Real Madrid che, dalla sua vendita incasserà 40 milioni più 5 di bonus. Anche ad Hakimi è stato proposto un quinquennale a 5 milioni netti a stagione.

Un esborso, quello dell'Inter, che però non tiene conto del fatto che il Bayern Monaco non avrebbe la minima intenzione di pagare il riscatto di 20 milioni per Ivan Perisic, nonostante il croato si sia detto favorevole anche a fare panchina e l'Inter si sia detta disponibile a limarne il prezzo: l'ingaggio da 10 milioni lordi a stagione è l'ostacolo che renderebbe impossibile il prosieguo dell'avventura di Perisic in Baviera, tropo alto per un panchinaro... persino per il Bayern.