La vita, come si suol dire, è un arazzo tessuto con fili di gioia e tribolazioni, di esplorazione e introspezione. Nel cuore di quartieri vivaci, tra amici e arte di strada, si snoda il viaggio di un'anima giovane - un percorso segnato da resilienza, creatività e una ricerca incessante del successo.

In un'intervista sincera, l'artista David condivide le sue intuizioni su una vita plasmata tanto dalle vibranti tonalità dell'espressione artistica quanto dalle dure realtà dell'esistenza urbana. Crescendo tra amici, ogni giorno era un'avventura, una tela in attesa di essere dipinta con momenti di skateboard, graffiti e l'esplosione del talento artistico. "Posso schizzare la tua essenza," afferma David con tranquilla sicurezza, un talento tramandato di generazione in generazione all'interno della sua famiglia.

Tuttavia, la tavolozza della vita non è solo riempita con i colori della creatività - porta anche le ombre cupe della violenza che spesso accompagna la crescita nei centri urbani.

"Quali sono state alcune delle sfide che hai affrontato crescendo in un ambiente violento?"

"Non mi è mai venuto in mente che la vita potesse essere diversa per qualcun altro," riflette David, gettando luce sulla dura realtà che per molti, lo sfondo della vita è segnato dalle ombre del conflitto. Eppure, in queste sfide, emerge un senso di resilienza - una determinazione a riuscire non solo per se stessi ma per la propria comunità , unita da esperienze condivise. "Mi schiero con tutti coloro che sono cresciuti in un quartiere come il mio in tutto il mondo."

"Pensavo che tutto il mondo fosse così - e avevo ragione. La maggior parte del mondo vive in uno stato perpetuo di guerra”.

Stabilendo paralleli con la forza mitica incarnata da figure come Atlante, David riflette sul peso delle lotte passate come preparazione per le sfide future. "Dio ci ha fatti per essere forti," commenta, accennando a una credenza nel proposito divino in mezzo alle prove della vita.

Man mano che si dipana la narrazione, David dipinge una visione del futuro - un futuro intrecciato con i sogni e le aspirazioni del suo dedicato team creativo. Attraverso preghiere e ambizioni condivise, il successo trascende i traguardi individuali, diventando un trionfo collettivo.

"Ho organizzato eventi notturni e partecipato a iniziative di beneficenza nella città di Santa Ana e in altre città. Abbiamo avuto serate con il tutto esaurito, come il nostro spettacolo di moda del 18 agosto, per esempio, che è stato un completo successo. È stato fantastico. Molte persone sono venute, e i nostri stilisti e talenti musicali hanno lavorato mano nella mano per creare uno spettacolo davvero divertente. È stato di alto livello e molto più intrattenente di altri spettacoli a cui ho assistito. È stato necessario molto duro lavoro, stress e impegno per realizzarlo, ma io e il mio partner commerciale dell'epoca ci siamo riusciti. Abbiamo avuto una stilista che ha presentato la sua linea femminile, ed era assolutamente sexy. Un altro stilista aveva un marchio di streetwear, ed è stato fantastico. Abbiamo collegato rapper e musicisti R&B con gli stilisti - la combinazione ha reso lo spettacolo davvero unico, con loro che si esibivano mentre le modelle per il marchio di streetwear sfilavano. È stata una delle cose più cool che abbiamo organizzato."

"Quali sono alcune delle lezioni chiave che hai imparato nel tuo cammino verso il successo?"

"Tra crescita personale e iniziative professionali, l'istruzione emerge come un faro guida. La giusta istruzione è necessaria. Rifletto sul potere trasformativo della conoscenza, particolarmente nei campi della psicologia, della filosofia e del marketing. È un viaggio segnato dall'apprendimento continuo, alimentato dalla sete di comprendere le complessità del comportamento umano e della dinamica sociale."

"Anche l'amore trova il suo posto in questa narrazione - un amore per la bellezza, per la cultura e per la ricerca del romanticismo che ricorda le storie cinematografiche. Attraverso film stranieri e riflessioni personali, coltivo e aspiro, un desiderio di vivere pienamente il dramma della vita."

Eppure, tra sogni e aspirazioni, emerge una verità sobria - la necessità di acume finanziario, mosse strategiche e un inseguimento incessante degli obiettivi.

"Impara il denaro," consiglia David, riconoscendo le praticità che sottendono ai sogni, esortando i lettori a navigare le sfide della vita con saggezza e previdenza.

"Chiunque legga questo può mandarmi un messaggio direttamente su Instagram @only_excellence__

"Qual è il tuo messaggio per il mondo?"

Nell'arazzo della vita, ogni lezione appresa diventa un pezzo di un puzzle - un puzzle che, una volta decifrato, svela una mappa per il successo.

"Fai anche attenzione ai consigli che ascolti," avverte David, riconoscendo l'impatto della guida e del mentorato sulla traiettoria della vita. "Osserva le persone che hanno i risultati che desideri"

"Cosa speri che le persone traggano dalla tua storia?"

In definitiva, la narrazione trascende gli aneddoti individuali, offrendo una riflessione sulle complessità della vita e lo spirito umano perseverante. "Impegnati a vivere questo come se fosse la tua filosofia di vita," conclude l'artista David Ortiz, un promemoria toccante del potere trasformativo della perseveranza, autenticità e fede.

"Ricorda sempre Dio. Nel tuo cammino possa Dio o Allah proteggerti. Dio ci ha dato tutto. E esiste il Karma. Quindi, tratta bene tutti."

Per coloro che sono intrigati da questa narrazione e cercano ulteriori approfondimenti, David vi invita a connettervi e continuare il viaggio insieme. Direttamente su Instagram @only_excellence__