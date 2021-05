Approvato con determina dirigenziale il bando d’ammissione all’asilo nido comunale “Giuseppina Marinaz Rizzo” di San Pietro per l’anno educativo 2021-2022, che sancisce l’apertura delle iscrizioni. L’asilo potrà accogliere numero 32 bambini d’età compresa tra mesi 3 ed anni 3 distinti per sezioni: lattanti, semidivezzi e divezzi, per cui il numero degli ammessi è subordinato al numero dei posti disponibili per l’anno di riferimento. Le domande d’ammissione vanno presentate su modulistica comunale, corredate di tutte le eventuali certificazioni richieste, entro e non oltre il 31 maggio. Le suddette istanze possono essere presentate dai genitori del bambino residenti nel Comune di Milazzo o che in esso svolgono stabile attività lavorativa. L’apertura dell’asilo nido è prevista per il prossimo mese di settembre, salvo eventuali diverse modalità di organizzazione del servizio conseguenti all’emergenza igienico sanitaria determinata dall’epidemia da Covid 19.