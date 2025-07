La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento del Centro comunale di raccolta di contrada Masseria per l’importo di 388 mila euro. Con l’adozione della delibera il Comune potrà partecipare ad un Avviso pubblico PR FESR Sicilia 2021/2027 per accedere alle risorse previste proprio per realizzare o ampliare i Centri Comunali di Raccolta.

Avendo ottenuto tutti i pareri, non appena si riuscirà ad ottenere i fondi il progetto, potrà essere subito messo a bando per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. Il progetto prevede l’utilizzo d’una porzione d’area adiacente al CCR per creare una nuova area operativa di servizio necessaria a collocare ulteriori container scarrabili a supporto sia dei servizi esterni, che per il conferimento degli utenti, nonché per migliorare la logistica e movimentazione interna dei materiali conferiti.

“L’Amministrazione – ha detto il Sindaco Pippo Midili, titolare della delega all’Ambiente – per potenziare i servizi d’igiene ambientale sul territorio comunale, intende potenziare il C.C.R. di contrada Masseria, finalizzando gli interventi agli obiettivi di incrementare la quantità di materiali da intercettare in maniera selettiva da inviare a recupero; migliorare la qualità dei rifiuti raccolti da inserire nei circuiti di filiera; incrementare la partecipazione degli utenti ai servizi attivati. Per far ciò, occorre creare le migliori condizioni e, dopo aver previsto la realizzazione di tettoia da adibire a conferimento R.A.E.E. al fine di potenziare la raccolta selettiva di queste specifiche tipologie di rifiuti, abbiamo deciso di ampliare il Centro di raccolta. Ritengo che ci siano le condizioni per ottenere le risorse ”. Le ultime statistiche relative al 2024 evidenziano che gli utenti fruitori del CCR assommano a circa il 12,68% del totale, e la quantità di rifiuti intercettati risulta pari a circa 638, 48 tonn/anno, pari al 3,3% del totale dei rifiuti prodotti sul territorio comunale (MUD 2023).

Le frazioni merceologiche preminenti risultano essere: legno kg 103.023 - 37,15% (dei conferimenti); metalli kg 34.764 - 12,54%; inerti kg 32.825 - 11,84 %; sfalci e potature kg 26.296 - 9,48%; carta e cartone kg 25.129 - 9,06%; ingombranti kg 19.868 - 7,17%; lavatrici ed altri kg 12.006 - 4,33%. Approvato con 12 voti favorevoli e 4 astenuti il regolamento per la gestione del Centro comunale di Raccolta dei Rifiuti differenziati. Il sì dai Consiglieri di maggioranza Santi Saraò, Valentina Cocuzza, Alessia Pellegrino, Mario Sindoni, Alessandro Oliva, Santina Sgrò, Antonino Amato, Massimo Bagli, Rosario Piraino, Giuseppe Stagno, Fabiana Bambaci e Antonino Italiano, mentre si sono astenuti i Consiglieri di minoranza Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano.

La proposta di delibera ha avuto il via libera dopo l’approvazione di due emendamenti. Il primo, proposto dal Consigliere Santi Saraò ha portato ad eliminare l’accertamento della situazione tributaria del ricorrente, che si reca al Centro di raccolta per smaltire i rifiuti. L’altro, proposto da Piraino e Bagli, chiariva in merito che in presenza di uno smaltimento non regolare nel conferimento, deve essere il Comune a intervenire mettendo in atto tutte le azioni previste per recuperare il credito. Il venir meno del numero legale dopo questa votazione ha fatto chiudere la sessione e dunque la discussione sulle mozioni iscritte all’ordine del giorno è rinviata.