“Non è possibile che, ogni qualvolta si proceda alla predisposizione della nuova rete ospedaliera, si penalizza l’ospedale di Milazzo”. Va giù duro il Sindaco Pippo Midili, che questa mattina è intervenuto a Messina alla riunione svoltasi nella sede della Città Metropolitana degli amministratori locali con l’Assessore regionale della Salute Daniela Faraoni, i vertici dell’ASP la presentazione della nuova rete ospedaliera in provincia di Messina.

“Il Fogliani – ha detto Midili – è l’unico ospedale della provincia, che si fa carico di un intero hinterland, compresa la città di Barcellona, che con il pronto soccorso chiuso necessariamente deve rivolgersi a Milazzo creando congestione al pronto soccorso, che, a dirlo sono i dati, registra i maggiori ingressi di tutta la provincia. È quindi opportuno non solo non tagliare un solo posto letto; ma potenziare le aree dell’emergenza, come la medicina d’urgenza, l’ortopedia e la chirurgia e, vista la presenza dell’unica neurologia della provincia, è opportuno dare seguito alla richiesta dell’ASP di inserire nella rete la Stroke unit: è assurdo infatti che un paziente colpito da ictus venga spostato in altra sede ”.