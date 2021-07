Oltre a celebrare i suoi presunti successi politici, Jair Bolsonaro tramite il suo canale YouTube, fin dall'inizio della pandemia, ha espresso valutazioni a dir poco singolari su lockdown, mascherine e vaccinazioni.

Nonostante tali esternazioni da tempo risultassero false o non supportate dalla scienza, i video che le contenevano hanno continuato ad essere visibili sul canale del presidente brasiliano... almeno fino a poche ore fa.

Infatti, YouTube ne ha rimossi 15, motivando la propria decisione in relazione ai contenuti disinformativi, relativi alla pandemia, in essi presenti.

In base a quanto riferisce l'agenzia di stampa O Globo, un video - ad esempio - mostra Eduardo Pazuello, ex ministro della Sanità brasiliano, che paragona il coronavirus all'Aids, per poi dire che le persone continuano a contagiarsi con l'HIV, ma che adesso è curabile.

In un altro video viene promossa l'idrossiclorochina come farmaco anti-Covid, sebbene finora la sua efficacia nel trattamento del virus non sia stata dimostrata.

Dato che YouTube ha delle regole precise sulla prevenzione del contagio e che quanto era contenuto nei video di Bolsonaro le contraddiceva... i video sono stati rimossi.

Non è la prima volta che le principali piattaforme digitali rimuovono i video del presidente brasiliano, lo scorso anno lo avevano fatto sia Twitter che Facebook.

Inoltre, che le dichiarazioni di Bolsonaro in relazione alla pandemia siano state finora spesso balorde lo dimostra il fatto che il numero giornaliero di casi Covid nel suo paese, dallo scorso anno, non è mai sceso sotto i10mila, causando 19,5 milioni di contagiati e 546mila morti.

E proprio a causa di tali cifre, ad aprile, il congresso brasiliano ha avviato un'inchiesta ufficiale su come il governo Bolsonaro ha affrontato la pandemia.