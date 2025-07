È stata sufficiente una sola seduta di Consiglio comunale per l’approvazione del Conto Consuntivo 2024. Maggioranza ancora una volta compatta con 18 voti favorevoli (assenti i Consiglieri Mario Sindoni e Alessia Pellegrino) alla proposta di delibera, a firma dell’Assessore alle Finanze Roberto Mellina. Tre i contrari (Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro e Giuseppe Crisafulli), un astenuto (Damiano Maisano).

In apertura dei lavori il Presidente Alessandro Oliva ha letto un documento presentato dal coordinamento “Insieme per la Palestina”(presente una nutrita rappresentanza in aula consiliare), con la quale si chiede di prendere posizione attorno al popolo palestinese, manifestandola con un deliberato aperto alla cittadinanza nel corso di una seduta aperta del Consiglio comunale; quindi l’analisi del Consuntivo, da approvare in tempi celeri – ha detto ancora Oliva – visto che la Regione ha nominato un Commissario ad acta.

Dopo la lettura della proposta e dei pareri della Commissione consiliare e del Collegio dei Revisori dei conti, che attestava “la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” ed esprimeva “giudizio positivo per l’approvazione ”, il Sindaco Pippo Midili ha relazionato sui contenuti del documento contabile, analizzando in particolare i costi del servizio di spazzatura e l’incidenza del conferimento dei rifiuti in discarica e accennando alle esenzioni e riduzioni previste per i soggetti versanti in condizioni disagiate.

In seguito il primo cittadino si è soffermato sulle iniziative assunte per pervenire alla chiusura del dissesto (previsto entro fine anno) comunicando di aver trasferito dal bilancio 4 milioni di euro per chiudere le transazioni con i creditori. Ha infine dato atto dei positivi risultati conseguiti con l’attuale gestione e direzione del servizio di ragioneria. “La città – ha concluso Midili – ha intrapreso la strada del rispetto di tutti i cittadini fornendo oggi uno standard di servizi elevato”.

Si è registrato l’intervento del leader dell’opposizione Lorenzo Italiano, che ha espresso il suo punto di vista sulle considerazioni del Sindaco richiamando anche la prima dichiarazione di dissesto, poi giudicata nulla ed analizzando la relazione del Collegio dei Revisori dei conti (rappresentato in aula dal Presidente Spinelli e gli altri revisori collegati da remoto), valutazioni condensate in una nota fatta allegare alla delibera del Consuntivo, nella quale si rappresentava l’esigenza di controlli e verifiche, soprattutto per i crediti di dubbia esigibilità.

Prima del voto finale il contributo di alcuni esponenti della maggioranza con Danilo Ficarra e Antonio Foti, i quali hanno dato atto che l’Amministrazione ha lavorato per il consolidamento della situazione dell’Ente e di Pippo Doddo, tornato dopo una lunga assenza per motivi di salute in Aula, che, nel sottolineare “la perfetta regolarità dei bilanci” ha plaudito all’azione dell’Amministrazione, la cui opera – ha concluso – è visibile nei miglioramenti apportati in città”.