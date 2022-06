Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e RCT (Rome Cruise Terminal) anche Tarquinia è presente con un pannello fotografico promozionale che raffigura le bellezze della città nel Terminal Amerigo Vespucci, destinato dal maggio 2018 agli arrivi e partenze delle navi da crociera dal porto di Civitavecchia. Il Terminal Amerigo Vespucci è uno dei più grandi d'Europa, con i suoi 11.000 m², ed è anche da che qui passa la promozione turistica della Città di Tarquinia.

Il fascino del centro storico medioevale, il mistero degli etruschi, l’imponenza di Santa Maria in Castello, l’unicità della riserva naturale delle Saline, i cavalli alati simbolo della città di Tarquinia, sono gli elementi raccolti in un unico grande quadro fotografico che saprà certamente catturare l’attenzione dei turisti e raccontare la meravigliosa cittadina etrusca.

«Ringraziamo la Roma Cruise Terminal ed in particolare il Direttore Generale John Portelli per averci dato l’opportunità di avere uno spazio all’interno di questo meraviglioso contesto, unico nel suo genere agli occhi dei passeggeri provenienti da tutto il mondo. L’installazione di questo pannello oltre che a siglare una fattiva collaborazione tra enti pubblici e privati ci auguriamo sia di buon auspicio per questa ripartenza e ripresa del settore crocieristico, settore strategico e trainante per il nostro territorio», ha dichiarato il Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi.