Ex tronista napoletano di Uomini e Donne pronto per debuttare al cinema.Il bellissimo Mariano Catanzaro pronto per il suo rilancio.

La sua agenzia per il cinema lo presenta in un cocktail party a lui dedicato a Napoli,la sua citta',sul lungomare di Mergellina.

Sul ledwall di presentazione in suo onore scorrono le immagini dei suoi tanti anni in tv a Canale 5 come corteggiatore e poi celebratissimo tronista ad 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi.Poi anche alcune parti de 'La pupa e il secchione'.

'Maria De Filippi e' stata fantastica con me.Mi ha permesso di essere in tv per tanti anni.Sono stato per lo piu' amato,circondato da tantissimo affetto.Sono stato vero,sincero.Insomma me stesso'.

'La pupa e il secchione? Un bel momento televisivo per me'.

Mariano Catanzaro e' bellissimo. Nel pieno dei suoi magnifici trent'anni sfodera con consapevolezza il suo enorme sex-appeal. Abbronzato, tutto in bianco lascia senza fiato.

'La bellezza?Importante,ne sono consapevole.Grazie al mio bell'aspetto ho fatto tante belle cose'.

A chi tra i giornalisti presenti gli chiede delle sue forti immagini su 'only fans' Mariano risponde sfoderando il suo magnifico sorriso:'Non ho fatto altro che fare cio' che tante bellissime dello spettacolo hanno fatto.Foto da calendario sexy ad uso e consumo per tutti,uomini e donne,tanto per ricordare un binomio a me caro e che mi ha lanciato'.

A giorni ci presentera' e questa volta 'in chiaro' il suo nuovo lavoro fotografico dal titolo in inglese 'Summer male'.

'Sto lavorando sodo per essere pronto a mostrarmi ancora'.

Nudo artistico?'No questa volta no,sottolinea con quella furba e sensuale aria da scugnizzo napoletano,solo foto in costume'.

E il Cinema? 'Ho studiato tanto recitazione. Sto per debuttare in un film del regista Daniele Catini con una bellissima donna. Gireremo ad Agosto a Napoli. Poi saro' sul set con una star del cinema e della fiction tv, ma tutto questo 'alle prossime puntate'.