È in uscita in questo novembre targato 2023 il nuovo singolo del cantautore Mimmo Parisi, Addio Michelle. Arrangiata dallo stesso autore è una canzone pop-rock, con pianoforte, chitarre e basso pronti a sostenere le immagini evocate dal testo.

Per la programmazione della parte ritmica si ringrazia il cortese apporto di iDrum, che ha messo a disposizione i sample della leggendaria Ludwig.

Il titolo, Addio Michelle, chiarisce ampiamente il tema della canzone; parla di una storia d’amore che si è vista scippare il futuro, così come racconta lo stesso autore:

“La composizione parla di un amore che si trasforma, diventa tossico e impossibile: l’unica soluzione è un addio. Ma gli addii non sono mai definitivi, pertanto qualcosa continuerà a ricordare quel rapporto: perfino un naufragio di una nave continua a essere presente in un pezzo di legno riportato sulla battigia dalle onde della notte”.

Location: Cities of the world

Produzione: Skyline

Grazie a S. per la partecipazione speciale.

