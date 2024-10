Il neo-noir di Lay Jin Ong, Come fratelli - Abang e Adik, distribuito da Netflix è pronto a conquistare Hollywood dopo l’annuncio della sua corsa agli Oscar 2025 in rappresentanza della Malesia.

TRAMA: In un angolo oscuro di Kuala Lumpur, due fratelli, Abang e Adik, lottano per sopravvivere. Privi di documenti, emarginati dalla società, i due si ritrovano a navigare in un mondo di precarietà e illegalità. Abang, sordomuto dalla nascita, ha accettato il suo destino, lavorando onestamente per sbarcare il lunario. Adik, invece, è un ribelle, intrappolato in un vortice di debiti e di azioni impulsive.

Acclamato dalla critica internazionale e vincitore di numerosi premi all’estero tra cui il Golden Mulberry all'Udine Far East Film Festival, e in patria laddove ha conquistato 6 nominations ai Golden Horse Awards vincendo nella categoria Miglior attore, mira ad entrare nella shortlist dei semifinalisti.