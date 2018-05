La Roma non va in finale Champions ma stabilisce comunque un record... d'incasso

La Roma è andata di nuovo vicino all'impresa. Il 4-2 sul Liverpool arrivato all'Olimpico proprio allo scadere non è bastato ai giallorossi per guadagnare almeno i tempi supplementari, anche se è stato più che sufficiente per aumentar loro il rammarico di aver sprecato l'occasione con i tanti errori della gara d'andata ad Anfield.

Ma se la bacheca dei trofei continuerà a languire, almeno quella dei conti potrà rimpinguarsi. Infatti, in attesa di conoscere quanti saranno gli introiti di diritti che arriveranno dalla partecipazione fino al penultimo turno della Champions, la Roma può già mettere a bilancio l'incasso della partita di ieri.

I 5.545.187 milioni di euro pagati dai 61.889 tifosi presenti mercoledì allo stadio Olimpico costituiscono un record per il nostro Paese. Il precedente era stato stabilito solo pochi giorni fa, in occasione di Inter-Juventus per la trentacinquesima giornata di Serie A, con 5.297.508 milioni di euro, ma con oltre 78.000 spettatori in più.