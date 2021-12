Ai premi assegnati dai critici di Boston, appartenenti alla famosa Boston Society of Film Critics (BFSC) l'applaudito film diretto da Ryusuke Hamaguchi, tratto dal racconto omonimo di Haruki Murakami, scelto per rappresentare il Giappone ai prossimi Oscar, dal titolo Drive my car ha vinto ben 4 premi tra cui miglior film, miglior regia, miglior script e miglior attore.

Tra i vincitori si fanno notare The Lost Daughter, Summer of Soul e il pluripremiato documentario animato Flee.