È accaduta una tragica vicenda a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Un bimbo di soli 18 mesi è morto a causa dell'impatto con lo scuolabus che lo aveva appena caricato insieme alla sorellina. Il conducente, non essendosi accorto della presenza del piccolo, non è stato in grado di evitarlo e l'ha investito in pieno.

La tragedia si è consumata nella frazione di Casette d'Ete, dove la famiglia del bambino di nazionalità indiana risiede da anni. Il piccolo era rimasto al cancello mentre la madre accompagnava la sorellina sullo scuolabus. Proprio mentre il mezzo stava ripartendo, il bambino ha seguito la sorella e la mamma, finendo sotto le ruote del pulmino.

La madre ha urlato disperata, richiamando in strada i residenti, che sono rimasti sconvolti dall'accaduto. Sul posto sono giunti i soccorsi, tra cui l'automedica, l'ambulanza della Croce Azzurra, la Polizia Locale e i Carabinieri. Purtroppo, nonostante gli immediati soccorsi, il bimbo non c'è stato più niente da fare ed è deceduto sul colpo.

L'assistente del pulmino ha fatto scendere i bambini che sono stati comunque accompagnati a scuola, mentre il conducente, sotto choc, ha subito fermato il mezzo. Il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, si è precipitato sul luogo della tragedia, cercando di portare conforto ai genitori del bambino. "È dura trovare le parole - ha dichiarato il primo cittadino - una tragedia per la famiglia, per le persone che si sono trovate lì, per l'autista, l'assistente che ha scioccato l'intera comunità".

Il piccolo corpo senza vita del bimbo è stato coperto dalla vista dei curiosi da teli retti dai soccorritori finché non è stato concesso il nulla osta per la rimozione e il trasferimento della salma all'obitorio. Il sindaco ha inoltre annunciato che lo scuolabus è stato posto sotto sequestro per le verifiche del caso.

L'intera comunità di Sant'Elpidio a Mare è sotto shock per l'enorme tragedia che si è consumata e si stringe attorno alla famiglia del piccolo, in questo momento di immenso dolore.