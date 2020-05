Movida incontrollata? Nessun rispetto delle regole? No a distanza di sicurezza fra le persone? No mascherina?

Il sindaco Sala chiede un incontro in prefettura con i vertici locali delle forze dell'ordine per il pomeriggio di lunedì 25 maggio.







E in serata il primo cittadino annuncia la nuova ordinanza per la città di Milano.

Da domani una nuova ordinanza vieta la vendita dopo le 19 di alcolici e superalcolici: "Si potrà stare seduti ai tavolini, ma i locali - ha fatto sapere Sala - non potranno vendere per l'asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada".

Questo provvedimento riguarderà i locali, ma non i supermercati.