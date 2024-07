Sbarca anche a Trieste la nuova insegna Tuday di Conad, pensata per i luoghi urbani di forte passaggio.



Nuovo formato e offerta rinnovata per il supermercato di via Vittorio Locchi a Trieste, che sabato 27 luglio ha inaugurato con il nuovo layout.

A tagliare il nastro c’erano il presidente del Consiglio comunale di Trieste, Francesco di Paola Panteca, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta.





Tra le novità la gastronomia calda e promozioni dedicate nel settore dei freschissimi. I soci implementeranno nuovi servizi come il pagamento delle bollette alle casse. Già attivo l’eco compattatore Coripet per il riciclo delle bottiglie in plastica. Continuità anche per i servizi di spesa online a disposizione del punto vendita, con HeyConad, Glovo e Deliveroo.

Il negozio ha una superficie di circa 600 metri quadri e dà lavoro a 18 persone. È aperto dalle 7,30 alle 20, dal lunedì al sabato; dalle 8 alle 20 la domenica. A gestirlo è la società B2C supermercati Sistiana di Alessandro Bossi, Daniela Cola, Samuele Centazzo, Paride Centazzo e Gianmarco Bossi. La B2C ha in capo altri 3 supermercati nel territorio a Duino, Monfalcone e Trieste e nel complesso dà lavoro a quasi 140 persone.





Tuday Conad è l’insegna studiata per i luoghi urbani di forte passaggio, che la clientela raggiunge principalmente a piedi. Offre ai clienti un modo di fare la spesa in linea con le ultime tendenze di consumo, dove l’assortimento è sempre più orientato verso le soluzioni pronte e la convenienza quotidiana, ma sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità. La comunicazione nel punto vendita si caratterizza per il tono amichevole e informale, mantenendo il focus sulla qualità, la cortesia e il forte legame con il territorio, principi che contraddistinguono il marchio Conad, leader in Italia nella grande distribuzione. Tuday Conad è “il luogo delle cose buone”, che recupera gli spazi espositivi oggi destinati alle campagne promozionali potenziando gli assortimenti continuativi e migliorando la leggibilità dello scaffale. Si rivolge a molteplici tipologie di clienti: dai residenti di quartiere ai clienti che lavorano, dai giovani agli studenti, ed è molto semplice da fruire anche per i clienti in età più avanzata. La sua proposta, figlia di un progetto sartoriale, è costruita attorno ai bisogni delle persone e vuol rispondere alle nuove esigenze e stili di vita dei diversi consumatori.

Grazie alla sua peculiarità di negozio versatile, orientato alla “soluzione pronta”, il format è attento alle esigenze dei clienti in cerca di una spesa quotidiana completa, molto veloce, efficiente ed evoluta. Affianca a prodotti per risolvere le numerose piccole emergenze quotidiane un assortimento distintivo e specializzato, più curato in numerose categorie, differenziate in base al singolo progetto. Non mancheranno in negozio, come consueto, la quotidiana e continua convenienza dei prezzi, l’ampia gamma di prodotti Logo rosso a marchio Conad, Sapori & Dintorni, Sapori e Idee e Conad Percorso Qualità, oltre alle campagne “Bassi e fissi” e “Convenienti sempre”, l’attività “Mi Premio” e tutte le altre campagne di collezionamento a punti organizzate da Conad.