Buone notizie per chi va in vacanza in Croazia o Slovenia. E' stato raggiunto un accordo triennale con Liberty Lines, per viaggiare da Trieste a Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo.

Questo collegamento offre un'alternativa all'auto per visitare i centri turistici Sloveni e Croati.

Le partenze dal Molo IV di Trieste saranno attive tutti i giorni, tranne il martedì, dal 26 giugno al 1 settembre 2025.