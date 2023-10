Il lavoro di preparazione fatto a Maranello per ovviare alla mancanza di una sessione di libere quando c'è una gara Sprint, come in questo weekend al COTA, ha giovato alla Ferrari e soprattutto a Leclerc, che ieri ha conquistato la 21esima pole in carriera (il numero più alto di qualsiasi altro pilota che non abbia vinto un mondiale) e domenica prenderà il via dalla prima casella della griglia di partenza del Gran Premio degli Stati Uniti.

In Q3, al primo tentativo, Leclerc ha fatto segnare la miglior prestazione provvisoria con il tempo di 1:34.829 riuscendo a migliorarsi ulteriormente nel secondo fino al definitivo 1:34.723. Ottima anche la prestazione di Sainz che ha fatto segnare il quarto tempo a 2 decimi dal compagno di squadra.

Max Verstappen era comunque riuscito a soffiare la pole al monegasco, seppur di soli 5 millesimi, ma ha superato il limite del tracciato e il suo tempo è stato annullato. L'olandese, sesto, domenica partirà così solo dalla seconda casella della terza fila.

Subito dietro a Leclerc, troviamo così Lando Norris al volante della McLaren, mentre ad affiancare Carlos Sainz in seconda fila ci sarà la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre il suo compagno di squadra George Russell ha fatto segnare il quinto tempo.

A seguire, a chiudere la top ten, le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, seguite dalla Red Bull di Sergio Perez e dall'altra McLaren di Oscar Piastri, oggi meno brillante rispetto alla scorsa gara.

Sabato, alle 19:30, ci saranno le qualifiche per la gara Sprint che prenderà il via alla mezzanotte, sempre ora italiana.