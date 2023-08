Forte temporale a partire dalla tarda serata di mercoledì su Torino e provincia. I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per alberi caduti, allagamenti diffusi e danni causati dalla pioggia.

A Caselle, il cui aeroporto è stato costretto a dirottare alcuni voli su Malpensa, il tetto di un capannone è crollato su alcune auto parcheggiate. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. Ci sono stati anche interventi nelle zone di Chieri e Settimo Torinese per alberi e rami caduti e coperture pericolose.

Gravi danni sono stati registrati anche alle colture nella zona tra il Ciriacese e il basso Canavese. La coltura più danneggiata è stata il mais, di cui ora è tempo di raccolto: interi campi sono stati distrutti dai forti venti e schiacciati dalla grandine. Tutte le cosiddette seconde colture destinate al consumo bovino sono state azzerate e il 50% delle prime colture è stato distrutto.

Per la giornata di venerdì 18 agosto, la Protezione civile ha lanciato un'allerta arancione per "moderata" criticità per rischio temporali in

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche le zone interessate. Gialla, invece, l'allerta per rischio temporali nelle aree immediatamente adiacenti.

Allerta gialla anche nella PAT rischio idrogeologico (ordinaria criticità).