Termina sul risultato di 3-2 la gara del Dall'Ara tra Bologna e Torino, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Un match spettacolare senza riserve di colpi da entrambi i lati: basti pensare che sono stati effettuati 31 tiri complessivi. Dopo un botta e risposta la spuntano i rossoblu nel finale, che conquistano tre punti fondamentali in chiave Europa: ora la squadra di Vincenzo Italiano è al settimo posto a soli quattro punti dalla Lazio quarta.



Un gol per parte nella prima frazione di gioco, ma anche tante occasioni sprecate. La sblocca Dan Ndoye al 20esimo che sfrutta l'imbucata di Pobega per sfilare alle spalle della difesa e superare Milinkovic-Savic con un tocco morbido. Il Toro reagisce subito e Che Adams si trova due grandi chance sui piedi a tu per tu con Skorupski, entrambe cestinate. Al 37esimo è Nikola Vlasic a trovare il pari ribadendo col mancino in porta dopo un flipper in area.



La ripresa segue lo stesso copione dei primi 45 minuti: le due formazioni attaccano puntando a vincere la partita. Intorno all'ora di gioco è Eljif Elmas a portare avanti i granata: l'ex Napoli, entrato da soli due minuti, fa tunnel a Beukema e supera Skorupski con lo scavetto. Esordio strepitoso per il macedone con la sua nuova squadra. Il Bologna però, come successo spesso in stagione, riesce a ribaltarla negli ultimi minuti.

Al 70esimo Casadei atterra Pobega in area: dal dischetto di presenta Dan Ndoye che infila il portiere e realizza la doppietta personale. Quando la gara sembrava avviarsi alla conclusione senza ulteriori sorprese, arriva il colpo di scena: al 90esimo su un tiro di Castro fuori dallo specchio, Cristiano Biraghi fa una deviazione maldestra e butta la palla in porta. È autorete e al Dall'Ara finisce 3-2.