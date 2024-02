Si è concluso il primo dei tre giorni di test a Sakhir, in Bahrain, per consentire alle scuderie di Formula 1 di verificare su pista le vetture per la stagione 2024.

Possiamo trarre delle conclusioni in base a quanto abbiamo visto quest'oggi? No... o meglio, speriamo di no, dato che Verstappen (oggi dei due piloti Red Bull è sceso in pista solo lui, domani toccherà a Perez) ha ottenuto il miglior tempo sia al mattino, 1:32.548, che al pomeriggio, 1:31.344, dando più di un secondo agli immediati inseguitori, Norris (McLaren) e Sainz (Ferrari).

142 i giri percorsi dall'olandese, tallonato in questa classifica dalla Mercedes di George Russell (Hamilton non è sceso in pista) che ne ha percorsi 121, su gomme bianche, cercando di verificare affidabilità e prestazioni della monoposto più sul passo gara che sul giro veloce, tanto da far registrare solo il 12° tempo.

Quarta prestazione cronometrica per Daniel Ricciardo con la nuova RB, ex Alpha Tauri, che ha preseduto Gasly (Alpine) e Stroll (Aston Martin).

Di quasi due secondi il ritardo di Lelclerc (Ferrari) che ha corso solo al mattino, così come quello di Fernando Alonso (Aston Martin). Piastri, con l'altra McLaren e Zhou, con l'ex Alfa Romeo ora Kick Sauber, chiudono la classifica dei primi dieci migliori tempi.

Dato che le varie scuderie hanno usato differenti strategie per il programma di test, è impossibile dire già adesso che anche in questo 2024 non ci sarà gara, con la vittoria che andrà sempre e comunque a Verstappen. Diciamo che sembrano esserci le premesse. Per averne conferma bisognerà però attendere la prima gara ufficiale della stagione, perché non è detto che i team, in quehsto momento, non stiano anmche giocando a nscondino per non rivelare agli avversari tutte le looro carte.