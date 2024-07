Nel 2023, SACE ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso il tessuto imprenditoriale italiano, mobilitando quasi 55 miliardi di euro per sostenere circa 50.000 imprese, in gran parte piccole e medie imprese (PMI). Il commento dell’AD Alessandra Ricci.



Alessandra Ricci: sostenibilità, imprese e persone al centro della strategia

Attraverso una combinazione di garanzie, liquidità, servizi assicurativi, formazione e iniziative di business matching, SACE si è posta l’ambizioso obiettivo di supportare le imprese e di promuovere la sostenibilità e l’innovazione. In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, Alessandra Ricci ha rimarcato l’importanza di un approccio olistico capace di mettere al centro le imprese e le persone. “Con INSIEME2025 abbiamo posto al cuore della strategia di SACE la sostenibilità, la centralità delle imprese e delle persone abbracciando un nuovo stile di leadership diffusa e un nuovo modello organizzativo agile e skill-driven che coglie le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica per liberare il potenziale delle persone, potenziare la capacità di ascolto e la velocità di risposta, con il fine ultimo di creare benessere e prosperità per la comunità”, ha sottolineato l’AD del Gruppo.



Alessandra Ricci: il successo finanziario di SACE

I risultati finanziari del 2023 riflettono il successo della strategia adottata dal Gruppo guidato da Alessandra Ricci. SACE ha infatti registrato un risultato lordo positivo di 529,3 milioni di euro, in notevole aumento rispetto all’esercizio precedente (128,7 milioni di euro). L’utile netto ha invece raggiunto i 398,2 milioni di euro, segnando un significativo miglioramento rispetto all’anno precedente. Oltre al portafoglio di impegni assicurati e transazioni garantite, che ha continuato a crescere raggiungendo i 260 miliardi di euro, con un aumento del 7%, le garanzie a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione hanno superato i 20 miliardi di euro. Quelle a supporto degli investimenti domestici per progetti strategici hanno invece raggiunto i 2,8 miliardi di euro.