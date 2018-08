Praja di Gallipoli, il calendario dal 13 al 19 agosto: Steve Angello, Deejay Time Reunion con Betta Lemme, Gué Pequeno...

Fino all'8 settembre 2018 alla Praja di Gallipoli (LE), la super discoteca estiva situata a Baia Verde, l'epicentro del divertimento in Salento e non solo, un club conosciuto ovunque dai ragazzi e dalle ragazze che hanno voglia di ballare con il sorriso sulle labbra, il ritmo non si ferma mai. Mentre scriviamo, c'è un solo giorno 'di riposo' per lo staff Praja, il 29 agosto. Tutte le altre sere, fino all'alba, si balla forte, con molti dei più richiesti del pianeta.

Ecco alcuni degli appuntamenti nella settimana di ferragosto, quella che inizia il 13 agosto e si conclude domenica 19. Si parte lunedì 13 con Popfest, super festival che porta a Gallipoli molti dei protagonisti del clubbing internazionale: il 13 arriva Tujamo, uno dei dj più affermati del pianeta, mentre il 14 è la volta di Steve Angello, mito del clubbing mondiale e parte degli Swedish House Mafia. Il 15 insieme ad Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per la Deejay Time Reunion c'è anche una vera popstar come Betta Lemme, mentre il 16 torna al Popfest Benny Benassi, uno dei dj italiani più affermati nel mondo. Il 17 torna Big Mama, l'appuntamento hip hop e black di Musicaeparole, mentre il 18 è la volta di Cristian Marchi, dj di lungo corso quest'estate spesso alla Praja. Con lui sul palco la stessa sera ci sarà anche Gué Pequeno, uno dei più importanti rapper italiani. Domenica 19 invece alla Praja torna invece Dj Antoine, top dj svizzero capace di far scatenare chiunque.



La Praja è gestita da Musicaeparole, uno dei più importanti promoter europei per quel che riguarda la musica da ballo e non solo.

Che si balla alla Praja - Gallipoli (by Musicaeparole) fino all'8 settembre 2018



lunedì 13 agosto - domenica 19 agosto

13.08 Popfest w/ Tujamo • https://goo.gl/m7C252

14.08 Popfest w/ Steve Angello • https://goo.gl/FZmMsP

15.08 Popfest w/ Deejaytime Reunion + Betta Lemme • https://goo.gl/A1L3Ao

16.08 Popfest w/ Benny Benassi • https://goo.gl/ca2R79

17.08 Big Mama • https://goo.gl/HJCa3X

18.08 Gue Pequeno, Cristian Marchi • https://goo.gl/YGuKQf, https://goo.gl/3RDLXq

19.08 Popfest w/ dj Antoine • https://goo.gl/F83dtn

lunedì 20 agosto - domenica 26 agosto

20.08 Gabry Ponte @ Praja

21.08 Nitro, Nocheloca • https://goo.gl/fPc6Ti, https://goo.gl/YLDoqw

22.08 Molella • https://goo.gl/5maUy6

23.08 Popfest w/ Klingande • https://goo.gl/X1Axv7

24.08 Big Mama • https://goo.gl/VnXnsG

25.08 White Party w/ Daddy's Groove

26.08 Popfest w/ Mike Candys • https://goo.gl/u2xe6B

lunedì 27 agosto - sabato 8 settembre

27.08 Mauro Ferrucci + Marika • https://goo.gl/mMnxHv

29.08 Andrea Belli • https://goo.gl/qT7VKh

30.08 Nicola Fasano • https://goo.gl/jmfv5z

31.08 Big Mama • https://goo.gl/sSpgJb

01.09 PARTY di Chiusura • https://goo.gl/aG6YKR

08.09 Willy William • https://goo.gl/J7hXb6



Musicaeparole organizza a Gallipoli, oltre a mille altre serate, anche quelle de il Grido!, altro party festival dedicato però all'elettronica. Anche in questo caso il calendario completo è già stato annunciato ed è disponibile su https://www.facebook.com/ilgrido.it/.

