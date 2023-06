Wolfgang Amadeus Mozart suonato a quattro mani per ricordare Maria Dicorato, personaggio di spicco del mondo dell'attivismo culturale milanese.

Origini barlettane, premiata con la medaglia d'oro durante l'Ambrogino d'Oro del 2017, la Dicorato è stata personaggio eclettico e presente nell'organizzazione di manifestazioni divario genere, spesso nella splendida cornice di Palazzo Cusani, nel cuore della zona Brera.

E proprio a Palazzo Cusani, nel Salone Umberto I, per ricordarla si sono esibiti Vincenza Patrizia Iannone e Mario Calisi, già docenti presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, autori di una importante carriera sia in chiave solista che in formazioni di musica d'insieme.

I due virtuosi del pianoforte hanno eseguito, insieme, un programma composto da quattro brani tratti dal repertorio mozartiano di fronte a un folto pubblico, per un concerto riuscito sia nella forma musicale che nella sostanza del ricordo di una donna che tanto ha dato al mondo sociale lombardo.