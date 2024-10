Un'esibizione musicale dal vivo che ha reso unica la sfilata dei giovani stilisti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, patrocinata da Roma Capitale.

L'intero progetto, già dalla sua prima edizione, è stato promosso dalla Commissione Capitolina Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali con l'obiettivo di valorizzare i nuovi volti della moda italiana, e in particolare, i giovani creativi che rappresentano il futuro del settore . La aveva già toccato luoghi simbolici di Roma, come i Mercati di Traiano e Palazzo Braschi manifestazione, prima di approdare al Castello di Lunghezza per questa tappa memorabile.

L'evento, patrocinato e promosso da Roma Capitale con il sostegno dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, e la supervisione artistica di Cecilia Casorati, Direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma, ha offerto una piattaforma unica per valorizzare i giovani talenti della moda. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma e dell'IIS Pertini Falcone hanno sfilato con le loro creazioni, mostrando il meglio del loro estro creativo.

Il 12 ottobre 2024 si è svolto un evento straordinario che ha unito arte, moda e musica nella splendida cornice del Castello di Lunghezza. La William School Music, con i suoi artisti di talento, ha saputo catturare l'attenzione dei presenti, accompagnando dal vivo la sfilata di moda dedicata ai giovani stilisti italiani.

La William School Music ha impreziosito la serata con esibizioni dal vivo che hanno saputo esaltare l'atmosfera fiabesca del Castello. Sotto la direzione musicale del Maestro William Feliziani (pianoforte), i Maestri Svitlana Solodka (1° violino in Ucraina), Peppe Sferrazza (percussioni), e il Baritono Valerio Pagano hanno regalato momenti indimenticabili. Quest'ultimo, in particolare, ha aperto l'evento con celebri brani di operetta, che hanno entusiasmato il pubblico, preparando il terreno per la sfilata.

Il concept musicale dell'evento è stato rielaborato rispetto alla precedente edizione, mantenendo l'impronta internazionale che tanto successo aveva riscosso in passato. La sinergia tra le composizioni selezionate e le creazioni sartoriali ha fatto sì che ogni momento della sfilata fosse accompagnato da una colonna sonora d'eccezione, regalando emozioni forti a tutti i presenti.

Tra gli ospiti illustri presenti, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, e il Presidente della XII Commissione Capitolina Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, Mariano Angelucci, hanno partecipato attivamente all'evento, sottolineando l'importanza di sostenere i giovani talenti italiani.

