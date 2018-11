Lenovo Z5 Pro presentato ufficialmente: costa solo 250 euro ed è pronto a sfidare Xiaomi Mi Mix 3 e Honor Magic 2

Negli scorsi giorni sono stati presentati prima lo Xiaomi Mi Mix 3 e dopo Honor Magic 2. Questi smartphone sono accomunati da un meccanismo a scorrimento per nascondere le fotocamere frontali adottato anche dal Lenovo Z5 Pro, uno smartphone presentato ieri e che si appresta a diventare un best-buy assoluto.

Il Lenovo Z5 Pro ha praticamente tutto quello che serve: un display ampio che occupa il 95,06% della parte frontale, lettore di impronte sotto il display, sblocco tramite riconoscimento del volto e tante altre funzionalità interessanti.

Solo una cosa è leggermente inferiore ai dispositivi di casa Honor e di casa Xiaomi... il prezzo.





Queste le principali caratteristiche del prodotto:

Display 6.39″ Full HD+ AMOLEDCPU Qualcomm Snapdragon 710GPU Adreno 616RAM 6GBmemoria interna 64/128 GB espandibile fino a 256GBsistema operativo Android 8.1doppia fotocamera posteriore 16MP + 24MP, doppio flash LEDdoppia fotocamera frontale 16MP + 8MP connettività dual-SIM, 4G, VoLTE, Wi-Fi, 2×2 MIMO, Bluetooth, GPS, NFCbatteria 3350 mAh con supporto alla ricarica rapidalettore di impronte digitali sotto il display, sblocco tramite riconoscimento del volto 3D, sistema a scorrimento per l’accesso alle fotocamere frontali, chip integrato per la sicurezza, Dolby Atmos, USB di tipo C.