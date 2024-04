Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda, ha tratto un bilancio delle novità introdotte da Finlombarda nel 2023, sia nell’ambito degli strumenti di sostegno alle aziende che nell’efficientamento della società stessa.



Andrea Mascetti racconta il 2023 di Finlombarda

Per Finlombarda il 2023 è stato un anno di importanti novità e successi: lo afferma il Presidente Andrea Mascetti, sottolineando come nel corso dell’anno passato la società finanziaria della Regione Lombardia abbia introdotto nuovi strumenti attraverso cui guidare e sostenere l’espansione delle PMI e delle aziende locali. In questo processo, Finlombarda è intervenuta su più fronti, in particolare indirizzando le imprese verso i fondi comunitari del ciclo 2021-2027 e sostenendole attraverso strumenti di finanza alternativa e strutturata, anche tramite nuovi accordi con prestigiosi istituti di credito. Tra i nuovi servizi per le aziende messi a punto da Finlombarda sotto la guida di Andrea Mascetti spicca in particolare il rating ESG, che permette alle aziende di misurare il proprio grado di sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un dato rilevante non solo in una prospettiva etica del fare impresa, ma anche fondamentale nel rendere le aziende attraenti e competitive in un mondo in cui questi valori vengono percepiti come sempre più centrali e determinanti.



Le riforme interne di Finlombarda sotto la guida di Andrea Mascetti



Il 2023 non è stato solo un anno in cui Finlombarda ha lanciato strumenti innovativi per le aziende, ma anche in cui la società, anche per iniziativa del Presidente Andrea Mascetti, ha dato luogo a un processo di ristrutturazione interna, in risposta alla crescita significativa del personale lavorativo. Valendosi di nuovi strumenti informatici, la società ha semplificato il proprio monitoraggio interno e tracciato un nuovo Piano di investimenti. Non a caso, nel 2023 Finlombarda ha mantenuto stabile il proprio rating finanziario e migliorato il proprio outlook. Andrea Mascetti ha inoltro promosso l’adozione di pratiche ESG all’interno della società, dando ai propri analisti la possibilità di formarsi in questa direzione attraverso specifici corsi. È proprio alle “persone di Finlombarda” che il Presidente ha attribuito i successi dell’anno appena trascorso, auspicando il superamento di traguardi ancora più ambiziosi.