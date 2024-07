To the Survivors non è solo un libro. È una commovente raccolta di storie di abusi sessuali viste da un trentenne americano, Robert Uttaro, che lavora come consulente volontario presso un centro di assistenza per sopravvissuti agli abusi.

Attraverso questa raccolta, l’autore descrive l’abuso sessuale in tutta la sua terribile realtà, etichettandolo per quello che è: un crimine orribile contro persone che vengono violate nel corpo e nello spirito. L'opera è, al tempo stesso, una luce di speranza nel buco nero della solitudine di coloro che sono stati vittime di violenza. Un modo per dare voce a chi è stato abusato dal migliore amico, dal partner, dal marito, dal datore di lavoro, da un prete.

Storie vere, vita vera, non uno show televisivo. Queste storie raccontano la violenza sessuale dal profondo dell'anima delle vittime, esponendo le loro emozioni a viso aperto e senza ipocrisie. Sono persone normali. Come me, come te.

Le loro storie sono narrate con delicatezza e rispetto. La prospettiva dell'intera opera è quella di far sentire questi sopravvissuti ascoltati e compresi. Quanto è difficile farsi capire nel campo del trauma sessuale! La colpa, secondo i malpensanti, è sempre degli abusati e mai di chi abusa.

To the Survivors racconta il dramma di coloro che hanno avuto la vita distrutta dagli abusi sessuali. Perché la violenza ti cambia sempre. Volente o nolente! Eppure, tra queste pagine, emerge anche un messaggio positivo. È il messaggio di chi non si arrende e fa di tutto per ricostruire un’esistenza interrotta da un trauma doloroso e difficile da cancellare. L’opera ha, comunque, il merito di restituire dignità e attenzione ai sopravvissuti a uno o più abusi sessuali. Sopravvivere a una violenza e andare avanti è sempre una forma di perdono.

Anche se scritto in inglese, il testo è facilmente comprensibile, perché si tratta, come già detto, di una raccolta di testimonianze di vittime sopravvissute alla ferocia dei loro violentatori. Alcune storie possono turbare, ma vale la pena leggerle e conoscerle, per comprendere quanto dolore e quanta sofferenza si celino nell’intimo di chi, nel corso della vita, ha avuto la sfortuna di essere molestato o abusato.

Un libro di questo genere è anche un modo per dire "basta" agli abusi sessuali e per donare, ai lettori, un vigoroso testamento contro ogni forma di violenza, fisica e morale.







Informazioni sull’Autore

Laureato in Legge, con specializzazione in Diritto penale, Robert Uttaro, americano, è impegnato da 12 anni nell’attività di consulente delle vittime di abusi sessuali. Grazie alla sua assistenza come volontario in un centro di recupero per persone sessualmente abusate, è venuto a contatto con centinaia di storie e testimonianze raccolte nel suo libro intitolato To The Survivors. Per il suo impegno come attivista contro i crimini a sfondo sessuale e per il forte interesse internazionale, suscitato dal suo libro, Robert Uttaro è apparso in varie interviste radiotelevisive. To The Survivors ha dato anche il titolo a una trasmissione radiofonica in Nigeria. Ancora, oggi, dopo 4 anni dalla sua prima uscita, la raccolta di Robert Uttaro continua a far discutere e a tenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione degli abusi sessuali e della tutela delle vittime.

Sito ufficiale

https://www.robertuttaro.com