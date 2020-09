Il West Virginia potrebbe diventare il primo stato USA a consentire le scommesse su eventi politici. C'è già stata una prima approvazione a livello statale, ma il prossimo scoglio da superare è a livello federale.

Una spinta alla buona riuscita della proposta potrebbe essere la penuria di eventi sportivi su cui scommettere in questo periodo, determinata dalla pandemia da coronavirus.

Bisogna anche ricordare che una tale decisione finirebbe per far diventare le scommesse un elemento di propaganda, visto che il numero e il valore delle scommesse avrebbe come conseguenza quella di promuovere questo o quel candidato indicandolo come favorito, al di là del consenso reale nelle preferenze di chi vota.