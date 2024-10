Siamo riusciti ad avere uno stralcio della perizia fonica, redatta dall'Ing. Arcuri e il suo team, che comprova empiricamente che la voce di Marco Accetti è quella de l"'Americano" e del telefonista detto "Mario".

Ritorniamo su questo argomento poiché ieri, abbiamo appreso da Adnkronos, che la famiglia Orlandi non riconosce la voce di Accetti, fatte salve alcune telefonate che Accetti avrebbe effettuato all'avvocato Gennaro Egidio.

Infatti, nell'articolo di Adnkronos si sostiene che "La famiglia Orlandi ha fatto fare una perizia di parte sulle voci [...] i nostri consulenti hanno analizzato le prime registrazioni delle prime telefonate (giugno e luglio 1983) con l'Americano e le hanno confrontate con quelle di Accetti e la voce non è compatibile con quella di Accetti"

Ci piacerebbe però avere dei riferimenti, e nello specifico:

La perizia fonica che la Famiglia ha commissionato. Gli autori della sopraddetta perizia. I risultati empirici della perizia. Quali sono le chiamate ritenute di Accetti effettuate all'avv. Egidio.

Su questo fronte dobbiamo per forza essere precisi poiché spesso le parole, di fronte alla matematica, non sono paragonabili.

Sempre sulla linea della trasparenza abbiamo chiesto ad una nostra fonte di reperire la perizia, già in Commissione Bicamerale, sulla voce di Marco Accetti redatta dall'Ing. Arcuri, e ne abbiamo trovato uno stralcio che riportiamo nelle immagini sotto:

Analisi dello spettrogramma del telefonista MARIO

Dati empirici sulle frequenze fondamentali

Più volte sono anche stati pubblicati dal Corriere diversi audio comparativi che, anche all'ascolto, riconducono senza ombra di dubbio ad una fortissima similitudine tra Marco accetti e la voce dei telefonisti.

Rimaniamo stupiti nel non voler ammettere, da parte di chi avrebbe tutto l'interesse a far luce sui fatti, che l'identità del telefonista che interpretò "Mario", l'"Americano" ed infine che con l'avvocato Gennaro Egidio è MARCO ACCETTI...