Dal 27 giugno al 2 luglio, presso ST Danza Centro Formazione di Simona Tocchini, si terrà uno stage di danza di altissimo livello, i partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto con docenti di fama internazionale e vivere 6 giorni indimenticabili.

Lo stage è indirizzato ad allievi a partire dagli 8 anni con diversi livelli di partenza: principiante; intermedio; avanzato. Le discipline inserite nello stage spaziano dal classico al contemporaneo, modern, laboratori coreografici e una full immersion nella danza urbana.

MoveDance workshop è un percorso che pone l'attenzione sulla continuità della formazione, la diversificazione dei livelli e dei vari percorsi che sono concepiti per potenziare sia la parte tecnica che stilistica di ogni disciplina attraverso la professionalità comunicativa di tutti i docenti.

ST Danza Centroformazione è una location spettacolare di 400 metri quadrati, con tre ampie sale luminose e una zona Loft dove gli allievi potranno rilassarsi tra una lezione e l'altra,sita a due passi dal mare e a 10 minuti dal centro di Livorno. Nella location è presente un’area parcheggio gratuita e i partecipanti possono usufruire di una convenzione per il pranzo presso la mensa ubicata accanto alla scuola ST Danza.

La zona, denominata Porta a mare, è in crescita anche sotto il profilo commerciale e offre una serie di servizi che possono agevolare tutti coloro che parteciperanno al workshop.

Molto interessante è la possibilità di alloggiare, con prezzo concordato, in un camping sul litorale Livornese in comodi bungalow con accesso gratuito alla piscina e al mare.

MovieDance workshop punta aulla professionalità in ogni dettaglio, un'immersione totale in una vacanza studio da non perdere.

PERCHE' SCEGLIERE MOVEDANCEWORKSHOP

Questo progetto prende forma grazie alla collaborazione che Simona tocchini, direttrice artistica di ST Danza, ha intrapreso per l'organizzazione di tale evento con il maestro e docente di danza classica Marco Ferrini, a seguire anche la collaborazione con il Festival dei Due Mari.

Il programma del MoveDance Workshop è suddiviso in classi giornaliere per ogni disciplina e vari laboratori tenuti dai docenti i quali, con la loro esperienza, sia come danzatori professionisti che come insegnanti, trasmetteranno l'mportanza dello studio della danza, del perfezionamento e della ricerca in tutte le sue forme.

GALA' MOVEDANCE

I laboratori saranno finalizzati alla realizzazione di performances, che andranno in scena alla serata del "GALÀ MOVE DANCE", nella suggestiva location La Fortezza Nuova di Livorno il 2 luglio alle ore 21. Una serata importante per gli allievi dove confrontarsi, condividere e fare nuove esperienza. In quest'occasione, a discrezione dei docenti, verranno consegnate delle borse di studio.

Ci sembra doveroso presentarvi i professionisti e le rispettive discipline: Simona Tocchini (Tecniche di improvvisazione), Marco Ferrini ( danza classica accademica e laboratorio neoclassico), Cristian Cellini (laboratorio contemporaneo), Maurizio tamellini (danza classica accademica), Guendalina Fazzini (repertorio classico e punte), Paola Leste (danza classica e modern), Hanna Krupinska (sbarra a terra), Jennifer Rosati( Modern, laboratorio coreografico, contemporaneo), Gabriele vernich ( contemporaneo, hip-hop), Teresa Bagnoli ( hip-hop), Lorenzo Di Rocco ( laboratorio coreografico, contemporaneo, break dance).

Le richieste di partecipazione per questo evento sono già molte, il numero dei partecipanti è regolato secondo le vigenti normative ed organizzato tutto con la massima tutela, è sicuramente consigliabile chiedere informazioni quanto prima e prenotare la propria presenza per non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza di crescita con il MoveDance Workshop.