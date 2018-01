NON SONO RAZZISTA MA… Xenofobia e ius soli nel dialogo tra Luigi Manconi e Gianni Francioni

Giovedì 18 gennaio, alle ore 18 presso l’Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri di Pavia, si terrà l’incontro Non sono razzista ma…, una conversazione tra Luigi Manconi, Presidente della Commissione per i diritti umani del Senato e professore di Sociologia dei fenomeni politici all'Università IULM di Milano e il filosofo Gianni Francioni dell’Università di Pavia. L’incontro, il cui ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare, tratterà della situazione italiana intorno ai temi della xenofobia e del dibattuto ius soli.

In occasione dell’uscita dell’ultimo libro di Luigi Manconi, edito da Feltrinelli nel 2017 e scritto a quattro mani con Federica Resta, ci si confronterà sulle “nuove” e velate forme di xenofobia: certamente mai dichiarate, certamente mai esplicitate, eppure presenti.

È questo il tema delle pagine e dell’incontro di Non sono razzista ma…, ossia il progressivo indebolimento dell’interdizione morale nei confronti della xenofobia, soprattutto del suo linguaggio. Il presidio culturale e sociale, che finora aveva limitato parole e atti discriminatori, sembra essersi esaurito.

Del resto, sono ormai comuni certe espressioni nel linguaggio pubblico e politico, dove sembra imperare un meccanismo psicologico per il quale da una parte si prendono le distanze da dichiarazioni esplicite di razzismo, ma dall’altra se ne perpetuano i modi e i temi. In sintesi: non sono razzista, ma… Per Luigi Manconi, dunque, è fondamentale far suonare un campanello d’allarme contro pratiche e linguaggi discriminatori, contro quella xenofobia generalizzata e diffusa che sta prendendo ampi spazi non solo nella politica, ma anche nelle vite quotidiane di tutti noi.

Si tratta, infine, di evitare che un tale atteggiamento, ancora arginato in una generalizzata paura dello straniero, si trasformi in razzismo. Ai tempi del fallimento italiano dello Ius Soli, questo incontro non potrebbe essere più attuale.