Così ne da la notizia dal suo profilo Facebook Dj Claudio Ciccone Bros.

Siamo Felici di annunciare che dopo il 2016 al n. 26 in #Beatport, siamo tornati in Classifica!!!



Con Il nostro nuovo Brano

#DirtyCovid che oggi è al #04Posto nella Classifica

#Junodowload #TopSingoli #ProgressiveHouse

#DjClaudioCicconeBros & #EnzoSound (Vincenzo Esposito) Feat.Alessia Ciccone

Grazie tutti per il supporto-

Please Share & Downloading/BuyIt

https://www.junodownload.com/artists/Ciccone+Bros/releases/

Da The Way Magazine.

Dj Claudio Ciccone Bros: “Dirty Covid-19” per non fermarsi La sua commistione di techno e live music gli ha aperto le porte della scena dance globale. Il dj e produttore napoletano intrattiene gli ascoltatori di 5 radio internazionali.

Famoso dj e produttore che da Napoli ha lavorato con i più grandi artisti pop e dance del mondo, Claudio Ciccone svela a The Way Magazine i suoi progetti nell’anno della pandemia. Che è poi l’anno più difficile per il mondo della notte e le persone che lavorano nel settore.

In previsione di un disco con la sorella Alessia, apprezzata e talentuosa vocalist, Claudio ci annuncia per marzo l’uscita di “Dirty Covid-19” un brano techno che servirà a “esorcizzare le paure“, ci racconta: “Non mi sono fermato e non mi fermerò perché l’arte non si ferma. Non si può far finta di niente e rinunciare alla nostra creatività. Ho creato un mio nucleo e quella creatività l’ho riversata nelle dirette online che per fortuna, grazie alle molte collaborazioni con dj di tutto il mondo, sono sempre seguite. Anche prima del Covid nel periodo invernale si rallentava, e quindi già ero collaudato con le dirette”.

Oggi Claudio punta a crescere nel live streaming e a collaborare con vari eventi .

“Contemporaneamente – racconta – la mia musica risuona in cinque radio web. Mi piace lavorare in video, è più coinvolgente e per essere libero ho anche una presenza su Mixcloud dove si è raggiunto un buon accordo per il pagamento dei diritti. In questa situazione, è doveroso riconoscere i proventi a chi fa e suona musica”.

L’incontro di stili è la cifra di Ciccone Bros. Nel 2018 è stato al fianco di Steve Norman, sassofonista degli Spandau Ballet, in un tour che ha lasciato il segno in Italia in tutti gli appassionati di musica anni Ottanta. L’inedito trio fu anche ospite di un programma tv con la presenza di The Way Magazine e la conduzione della nostra firma Michelangelo Iossa.

Il suo stile mescola il new modern e la live music anche nelle dirette streaming: “Credo che sia un nuovo percorso futuristico, sono un artista napoletano e italiano abituato al cambio di abitudini. Non ho mai fermato la mia evoluzione. Vedo intorno a me molto disinteresse anche da addetti ai lavori, nessuno ha preso in mano la situazione quando i social media bloccavano le dirette di noi lavoratori che volevamo continuare a non restare oscurati. Anche chi non fa grandi numeri ha diritto all’espressione. Non mi lamento, ho grande fegato e voglio dare voce alla creatività”.

Di cambiamenti Claudio Ciccone ne sa molto: ha iniziato come chitarrista ritmico in una punk rock band negli anni ’90. Poi dal 1996 ha militato nella scena rave e si è messo in luce allo SquatParty & club a Milano. Per 3 anni ha lavorato con la FlowerPeace, una live band di Techno e Trance facendo live set suonando a groove machine e sequencer, affiancato da tastiere, sax, basso e voce dal vivo.

Claudio Ciccone Bros fa parte di due gruppi di streaming di Facebook LiveDjSet: VirtualDj’s Comunity da Liverpool Uk, e Dunbartonshire DJ Sessions dalla Scozia.

La sua commistione di techno e live music gli ha poi aperto le porte della scena londinese, che lo ha abbracciato per un lungo periodo, dal 2000 al 2012. Tornato in Italia, il nuovo progetto con Alessia Ciccone, la sorella, di cui vi abbiamo parlato qui, ha preso sempre più piede.

Nel 2014 il brano deep-house “I racconti di Ale” è uscito nella compilation “Cafe’ do ’Friariell Vol.2” ed è andato sulle frequenze di Radiomontecarlo nel programma Buddha Bar Radio Montecarlo. Da lì, una nuova fase, dance ma con anima melodiosa, che ha portato “Il Tango Dell’Amor” (2016)

incisa per l’etichetta napoletana House Club Records nelle classifiche di BeatPort, e la release del dicembre 2019 “Vita Mia”, una vera canzone pop dance.

A dicembre 2020 l’ultima uscita, 5 tracce nell’Ep ‘2021’ con canzoni TechHouse / ElectroHouse. Per seguire le sue dirette web radio nel 2021 in live set di Minimal, Deep Tech e Tech House:

Ogni mercoledì su Mp3radio con sede a Miami (2 del pomeriggio USA, 8 di sera Italia) Ogni domenica Ugc radio live lounge con sede nel Regno Unito (3 del pomeriggio Uk, 4 del pomeriggio Italia) Ogni venerdì su Essential Clubbers Radio con sede nel Regno Unito alle 4pm (UkTime), 5Pm (orario Italia) Ogni venerdì e sabato TV e radio Sounditalia per 3 ore a partire dalle 22. Nel programma DancingInTheDark EverySunday su ReactRadio con sede nel Regno Unito (7pm Uk Time; 8 Pm Italy Time)



MixCloud

https://www.mixcloud.com/djclaudiocicconebros/

Facebook

https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

https://www.facebook.com/alessiacicconecicconebros

Instagram

https://www.instagram.com/djclaudiocicconebros/

Video Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=pkNmEI823A4