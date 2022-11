Sono di Kylian Mbappé entrambi i gol, realizzati nella ripresa, che hanno permesso alla Francia di battere la Danimarca per 2-1, portarsi in testa al Gruppo D a punteggio pieno e aggiudicarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo che si sta disputando in Qatar.

La Danimarca, per passare al turno successivo, dovrà pertanto battere l'Australia nello scontro diretto che metterà di fronte le due squadre nel prossimo turno.

Come caratteristica di questo mondiale, anche la partita tra Francia e Danimarca, dopo un primo tempo alquanto scialbo, si è vivacizzata nella ripresa, con entrambe le squadre che hanno giocato a viso aperto per arrivare ai 3 punti.

Tutta la nazionale francese non ha demeritato, ma se non ci fosse stato Mbappé, difficile credere che avrebbe potuto vincere. In questo momento l'attaccante del PSG è insostituibile.

Il primo gol è della Francia e arriva al 61' a seguito di un dai e vai in area con Theo Hernandez. Sette minuti dopo la Danimarca pareggia su azione d'angolo: cross di Eriksen e colpo di testa vincente di Andreas Christensen. La Danimarca non si accontenta e sfiora il vantaggio in un paio di occasioni, anche se non bisogna dimenticare che in precedenza i transalpini hanno colpito una traversa ed un palo.

Il pari è il risultato più giusto? Non per Mbappé che all'86' si inserisce tra due difensori avversari e spedisce in rete, di coscia, un bel cross dalla destra di Griezmann.

Coin i due centri odierni, Mbappe è arrivato a 30 gol in 60 partite ed è all'ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della Francia.