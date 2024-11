Il 2 dicembre il secondo appuntamento della rassegna con la proiezione del film

“IL TEMPO CHE CI VUOLE” di Francesca Comencini, ospite in sala.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti torna con la seconda edizione della rassegna cinematografica NABA - Percorsi d’Autore, da quest’anno in collaborazione con Anteo Palazzo del Cinema, che vuole presentare un innovativo sguardo sul mondo del cinema attraverso un viaggio tra diverse espressioni artistiche e sensibilità autoriali. Nata nell’ambito del Triennio in Cinema e Animazione, da un’idea del Course Leader della sede di Milano dell’Accademia, Alessandro Bertante, con la direzione artistica di Dario Zonta, docente NABA.

Dopo il primo appuntamento in programma con “I dannati” del regista Roberto Minervini, la rassegna ritorna lunedì 2 dicembre alle ore 19.20, presso la Sala President di Anteo Palazzo del Cinema (P.za XXV Aprile, 8, Milano), con la proiezione di “IL TEMPO CHE CI VUOLE” di Francesca Comencini.

Sinossi: Un padre e una figlia. Il cinema e la vita. L’infanzia che sembra perfetta e poi diventare grandi sbagliando tutto. Cadere e rialzarsi, ricominciare, invecchiare, diventare fragili, lasciarsi andare ma non perdersi mai. Il tempo che ci vuole per salvarsi.

Dopo la proiezione, riconfermando il format dell’edizione precedente, sarà possibile partecipare all’incontro-confronto con la regista moderato da Dario Zonta.

L’appuntamento sarà accompagnato da una diretta radiofonica, che si svolgerà nello studio di registrazione Parla con Anteo, all’interno di Anteo Palazzo del Cinema: nella cornice di Hollywood Party Factory in onda su Rai Radio 3, Media Partner dell’iniziativa NABA - Percorsi d’Autore, alle ore 19, il docente NABA e direttore artistico dell’iniziativa dialogherà con il conduttore della trasmissione, Steve Della Casa, insieme a Francesca Comencini e alcuni studenti dell’Accademia. A questo link è possibile ascoltare la diretta realizzata lo scorso 28 ottobre con Roberto Minervini che insieme ad alcuni studenti NABA (Lily Belcastro, Gabriele Castiglione, Chiara Gomez, Domitilla Romanazzo, Isabella Trogi, Noah Zoratti) e a Dario Zonta, è stato protagonista di una conversazione che a partire dal suo ultimo film, "I dannati", ripercorre le strade che l'hanno portato a diventare uno dei più importanti rappresentanti del documentario d'autore.

La rassegna NABA - Percorsi d’Autore proseguirà con le proiezioni di “Real” di Adele Tulli, presentato in anteprima all’ultimo Festival di Locarno, prevista per lunedì 3 febbraio 2025, a cui seguirà l’incontro in sala con la regista.

Media Partner: RAI RADIO 3

Per scoprire di più visita www.naba.it

NABA - PERCORSI D’AUTORE

2 dicembre ore 19.20

Proiezione “IL TEMPO CHE CI VUOLE” di Francesca Comencini

Ospite in sala la regista, modera: Dario Zonta

Sala President, Anteo Palazzo del Cinema

P.za XXV Aprile, 8, Milano

Ingresso su prenotazione a questo link