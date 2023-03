Ogni anno, purtroppo, gli infortuni sul lavoro sono ancora troppi. Assenza di norme di sicurezza, cattiva manutenzione dei luoghi di lavoro, sinistri accidentali sono alcune delle cause che provocano incidenti sul lavoro.

È infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

L’Inail è l’ente che per primo svolge attività di prevenzione dei rischi infortuni sul lavoro, con la collaborazione di professionisti e insieme ad altri enti. Di cosa si occupa l'Inail? Spetta all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro infortuni sul lavoro, l’informazione, la formazione e l’assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. L’Istituto promuove un’evoluzione di un sistema integrato innovativo di tutela del lavoratore e sostegno per le aziende, in grado di offrire tutti gli strumenti necessari ad attuare una politica della prevenzione concreta sia ad aziende sia ai lavoratori.

Infortunio sul lavoro, come richiedere il risarcimento del danno?

Innanzitutto l'infortunio sul lavoro va distinto dalla malattia professionale. L'occasione è sempre il lavoro, l'infortunio ha una causa violenta rispetto alla malattia contratta nel tempo.

Il lavoratore che subisce un infortunio sul luogo di lavoro ha diritto, oltre al risarcimento da parte dell’INAIL, a un ulteriore indennizzo per il danno fisico e quello biologico. Le imprese sono obbligate a stipulare polizze contro gli infortuni dei dipendenti, nei casi in cui vi sia una diretta responsabilità dell’azienda sull’infortunio.

