Il Premio Tenco, senz'altro la più importante manifestazione italiana per quel che riguarda la musica d'autore, torna in scena al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre. Tra gli artisti sul palco, insieme a star del nostro panorama musicale come Alice, Angelo Branduardi, Carmen Consoli e Vinicio Capossela, c'è anche Letizia Sperzaga, in arte Leti Dafne, che è stata per 20 anni cantante lirica, e che oggi esplora territori musicali molto diversi tra loro. Ad esempio, l'hip hop: con ED Music, una delle label di Jaywork Music Group ha pubblicato "Sono Tornata". Per il gruppo discografico ed editoriale guidato da Luca Peruzzi e Luca Facchini è un risultato importante, che testimonia come Jaywork pubblichi musica di ogni genere, puntando sempre sulla qualità.



In particolare, Leti Dafne si esibisce sabato 21 ottobre, proprio con Vinicio Capossela, Flavio Giurato, Tosca e Tom Tzè. L'artista è stata selezionata grazie a Tenco Ascolta, una serie di live organizzati dal Club Tenco in giro per l'Italia durante i quali vengono selezionati i cantautori ritenuti più interessanti. Nata a Cremona nel 1974, Leti Dafne è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma, e laureata presso l'Istituto di Alta Formazione Artistica a Parma. Ha frequentato l'Accademia di Arte Scenica per cantanti lirici a Modena. Ha insegnato canto lirico e leggero in numerose scuole e accademie musicali. È anche autrice teatrale, e ha vinto numerosi premi letterari.



Nonostante la formazione classica è sempre stata molto aperta alle novità e alla sperimentazione. Ha sempre amato il rap fin da ragazzina, sentendosi costretta quasi a vergognarsene, perché gli ambienti musicali e culturali che frequentava snobbavano un po' questo genere. A un certo punto però, pur amando molto l'Opera lirica, ha sentito l'esigenza di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, che "svecchiasse" la Lirica pur nel rispetto della tradizione. Dal 2015 scrive canzoni sue. Si può dire che sia l'unica musicista al mondo a mischiare due generi molto lontani: il rap e la lirica. È convinta che attraverso il rap e la buona metrica si possa veicolare qualsiasi tipo di messaggio: anche sociale, politico e culturale.



Leti Dafne, attraverso l'irriverenza del rap ma anche con la drammaticità della lirica, tocca i temi più disparati. Dai temi più sociali come l'omofobia e la violenza di genere, a quelli più personali e privati. Di fondo però nei suoi testi viene raccontato spesso l'amore per l'Arte, per la Cultura e per la Musica, perché in una società folle come la nostra, la Bellezza può essere davvero una via di rinascita e conoscenza di sé. Nel 2017 esce il primo videoclip esperimento: "RIP Callas", una canzone ironica sul mondo dell'Opera. Nel 2018 esce il primo EP "Perle ai porci" (dando vita alla collaborazione con il producer e arrangiatore Egiuann con cui tuttora collabora). Leti Dafne attualmente collabora con le etichette ED Music e Jaywork. Da luglio 2023 collabora con Mattia Mugnai, violinista e amico storico, con cui ha sempre condiviso passioni come filosofia, kabbalah, spiritualità, mentalità finanziaria e molto altro. Una collaborazione che è iniziata per gioco e totalmente in amicizia, ma che si è rivelata invece un perfetto sostegno professionale, soprattutto per le performance dal vivo.



Leti Dafne - Sono Tornata (ED Music / Jaywork Music Group)

https://open.spotify.com/intl-it/track/3iEHmC3S0EWK8gyVyJuvxv?si=c1ca8fb471ce4da3