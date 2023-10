"La Notte della Luna" (International Observe the Moon Night) è un evento istituito nel 2010 a livello globale per incentivare la conoscenza e le osservazioni al telescopio dedicate al nostro satellite. L'Unione Astrofili Italiani è partner ufficiale dell'iniziativa che ogni anno si svolge in tutto il mondo. Per il 2023 l'appuntamento è stato fissato al 21 ottobre.

Sarà una notte speciale con centinaia di migliaia di persone riunite in tutto il mondo per rivolgere lo sguardo verso la Luna e scoprirne i dettagli attraverso i telescopi.

Il 21 ottobre la fase lunare sarà al Primo Quarto (per l'esattezza il Primo Quarto si verifica al termine della notte tra il 21 e il 22 ottobre): una condizione ideale per ammirare le formazioni geologiche lunari, in particolare lungo il terminatore (la linea di separazione tra notte e giorno), dove le ombre evidenzieranno maggiormente i rilievi montuosi, le valli e soprattutto gli innumerevoli crateri da impatto.

L'Italia è uno dei paesi che tradizionalmente fanno registrare il maggior numero di adesioni: confidiamo di avere quindi un ulteriore record di partecipazioni da parte delle associazioni di astrofili su tutto il nostro territorio nazionale.

Chi desidera registrare la propria osservazione, pubblica o anche privata o personale, può farlo mediante l'apposito modulo da compilare on line alla seguente pagina:

https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/

I promotori riconoscono la necessità di una adeguata flessibilità nella scelta della data, per questioni organizzative, condizioni meteo, etc., pertanto sono ammesse alla registrazione iniziative organizzate nelle date comprese tra il 13 e il 31 ottobre.

Come di consueto, lo star party internazionale non si limita alla semplice osservazione della superficie lunare con i telescopi, ma sarà anche l'occasione per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, la storia delle missioni spaziali e in programmi delle future esplorazioni lunari, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate alla Luna.

Per l'edizione 2023 sarà attivata una nuova modalità di partecipazione all'evento.

La NASA organizzerà un'ampia copertura live dell'evento con dirette streaming da tutto il mondo. E' possibile aderire alla trasmissione in diretta web dalle proprie postazioni osservative, visibile sull'apposito canale Youtube. La trasmissione della Nasa prevederà delle finestre in diverse fasce orarie per tenere conto dei fusi orari nei vari continenti e potranno accettare dei live anche per il 20 e il 22 ottobre se ci saranno adesioni rilevanti.

Per partecipare è necessario compilare entro la data dell'11 ottobre il modulo alla pagina seguente:

https://moon.nasa.gov/resources/420/save-the-date-italian/?site=observe%20the%20moon