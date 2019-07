Allerta meteo in quasi tutta Italia per domenica 28 luglio

Il maltempo è arrivato, puntuale, così come il calo delle temperature nel centro-nord.

E la scorsa notte non sono mancati danni e disagi a Torino e provincia, con forti piogge, grandine e vento che hanno divelto alberi e rami. A subirne le conseguenze soprattutto auto e mezzi, ma anche una donna è rimasta ferita seppure, fortunatamente, non in maniera grave.

Ma il peggio sembra debba ancora arrivare, dato che la Protezione Civile ha lanciato un avviso di allerta arancione per Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio per la giornata di domenica, mentre è stata dichiarata un'allerta gialla sulle restanti regioni settentrionali e centrali, sull'Abruzzo e su parte di Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.