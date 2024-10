“Il film parla di Sara, una ragazza in cerca di futuro che si imbatterà in un’avventura da vera 007. Una protagonista davvero tutta da scoprire”.

Una commedia brillante all’italiana, che non solo fa il verso agli 007 importanti, ma che vuole spingere gli spettatori ad una profonda riflessione su tematiche di attualità e rilevanza sociale.

Il film è prodotto da Security, società specializzata in sicurezza che ha deciso di intraprendere una nuova attività cinematografica sotto la guida di Eleonora e Giuseppe Sordi con il supporto e la produzione esecutiva di Omega Productions di Sara Paolucci.

“Quasi Spia è il primo progetto che facciamo insieme. Abbiamo siglato un accordo di cinque anni. Ci siamo promessi di fare almeno altri due progetti, medio-bassi.

In attesa di un film storico e in costume più importante, che riguarda la nostra cultura italiana, del quale non posso svelare altro, per il momento”.

Nel cast del film, oltre a Di Sarno e McVicar, anche l’influencer Zio Command, Eleonora Pieroni, Danilo Brugia, Vincenzo Della Corte, Emilio Franchini, Vanessa Marini e Nadia Rinaldi.