Antonio Franco ha 29 anni. É nato, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, il 2 giugno 1994, è alto 181 cm e pesa 94 chili. Tra i suoi interessi e hobby preferiti spiccano la passione per l’arte e la musica. É una persona molto dinamica, ambiziosa, controcorrente e ossessionata dal suo lavoro.

Dopo gli studi universitari in medicina e chirurgia generale, Antonio Franco ha iniziato fin da subito a lavorare nel settore senza l’aiuto di nessuno. É un self-made man. Nell’ambiente della chirurgia è molto conosciuto con lo pseudonimo Dr. Aesthetic Franco. Pur essendo molto giovane, Antonio Franco è uno dei chirurghi che svolge più interventi di tutti in materia di liposcultura in Italia.

Il chirurgo dei vip Antonio Franco ha dichiarato all'Adnkronos: «C’è chi desidera migliorare il proprio aspetto fisico, chi vorrebbe modificare o correggere tratti somatici e infine, ma non per ultimo, chi decide di piacere prima a sé stesso e poi agli altri. Insomma i miei pazienti ricorrono ai trattamenti e alla chirurgia estetica, per migliorarsi e aumentare la propria fiducia in sé stessi».

La chirurgia estetica in estate è controindicata? Quali sono gli interventi meno indicati durante la calda stagione? Quali sono i pro e i contro, i possibili rischi e le complicazioni che possono intervenire? «Non tutti gli interventi di chirurgia estetica sono controindicati in estate – sottolinea il medico - anzi, al contrario di quanto potremmo immaginare è la stagione che più di altre tendiamo a scoprire il nostro corpo. Tra i pro c'è il potenziale miglioramento dell'aspetto fisico, mentale e ovviamente emotivo. Tra i contro invece non ci sono aspetti significativi se non quello della pazienza per la completa guarigione prima dell'esposizione ai raggi UV».