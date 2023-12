Scopri il Viaggio alla Ricerca delle Scarpe Perfette per la Befana!

Il Viaggio alla Ricerca delle Scarpe Perfette per la Befana

Daria si imbarca in un'avventura unica e coinvolgente alla ricerca delle scarpe perfette per la Befana. La storia, magnificamente illustrata da Anna Genni Miliotti e Cinzia Ghigliano, trasporta i giovani lettori in un mondo di mistero e scoperta.

La curiosità di Daria la spinge a risolvere il dilemma di dove trovare le calzature adatte per la cara vecchietta. Lasciati incantare da questa narrazione affascinante e dai meravigliosi disegni che catturano l'attenzione dei lettori di ogni età.

Questa edizione illustrata è un'opera d'arte, non solo per la storia che racconta ma anche per il suo supporto alle piccole realtà. Parte del registro marche Amazon o di artigiani di Amazon Handmade con sede in Italia, il libro sostiene le piccole imprese e l'artigianato locale.

"Il Viaggio alla Ricerca delle Scarpe Perfette per la Befana" è più di una storia; è un'avventura affascinante che incanta i lettori di tutte le età. Acquista questo libro per immergerti in un mondo di meraviglia e scoperta, supportando nel contempo la creatività artigianale locale.