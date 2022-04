Già ad inizio marzo, le autorità russe avevano minacciato di bloccare la versione in lingua russa di Wikipedia per una nuove voce titolata "Invasione russa dell'Ucraina (2022)", in cui si fa menzione dei morti tra i civili ucraini e di quelli tra le forze russe.

Adesso Roskomnadzor, l'ente russo che regola le attività dei media, ha chiesto formalmente a Wikipedia di rimuovere "informazioni imprecise su un'operazione militare speciale della Federazione Russa in Ucraina finalizzata alla disinformazione degli utenti russi".

È uno dei tanti tentativi di Mosca di censurare i media e di stringere il cerchio attorno alla libera enciclopedia.

Ad inizio marzo, Wikimedia Foundation, a cui fa capo Wikipedia, aveva risposto che non si sarebbe fatta intimidire. L'11 marzo Mark Bernstein, blogger ed editor di Wikipedia in russo, è stato arrestato dalla polizia bielorussa con l'accusa di aver violato la legge di Mosca sulle fake news, approvata dalla Duma, che prevede multe e carcere fino a 15 anni.

Nelle ultime settimane si è registrato un boom di download della versione russa di Wikipedia, poiché gli utenti ne temono l'oscuramento.







PS. 4 milioni di ribli corrispondono a poco più di 40mila euro.