È stato un evento indimenticabile e carico di emozioni, La Festa dei Sogni, svoltasi il 25 Aprile a Nola nella spettacolare Piazza Duomo, conosciuta ancor di più come Piazza dei Gigli, lì dove si riuniscono gli obelischi per la benedizione del Vescovo. Un interessante format del divertimento della Hollywood Animazione che ha proposto, in occasione del suo 16esimo anniversario e in concomitanza con la giornata della Festa della Liberazione, un’esplosione di arte, cultura, moda, sport e spettacolo racchiusa in un’intera giornata per incentivare a credere sempre nei propri sogni attraverso le esperienze, gli aneddoti ed i consigli regalatici dal parterre di ospiti d’eccezione che si sono alternati dalle 10:30 del mattino fino alla sera. Un evento voluto fortemente dall’imprenditore Gennaro Spizuoco, Patron dell’Agenzia di animazione ed eventi Hollywood Animazione in collaborazione con la M4 Associati.

Un intenso programma di attività dedicate ai bambini con gonfiabili, attività sportive e ludiche, animazione e spettacoli di magia per entusiasmare e divertire i piccoli. Poi nel pomeriggio si è assistito a tantissime esibizioni di scuole di ballo, accademie di canto, sfilate di moda, cabarettisti e un grande parterre di artisti campani e nazionali.

In questa giornata di festa vera, magica e indimenticabile, tanti grandi artisti, tra la star musicale Clementino – volto amato anche dalla televisione, recentemente in giuria a The Voice Senior e The Voice Kids - che ha rappato, davanti a un bagno di folla, le sue celebri canzoni nel suo stile punchline e comedy entusiasmando i tantissimi fan accorsi. L’artista è stato accolto già al suo ingresso da un’interminabile ovazione, a cui si sono susseguiti lunghi applausi al termine di ogni brano e una standing ovation alla fine. Insomma: un vero e proprio vulcano di emozioni.

Tantissimi altri personaggi sono sopraggiunti, come Giovanna Sannino - dalla serie cult Mare Fuori -; l’attore Salvatore Misticone; Alessia Macari dal Grande Fratello Vip; tanti volti di Made in Sud (Enzo e Sal, Enzo Fischetti, Mino Abbacuccio e altri); il misterioso cantante Michael Gambino, arrivato con ballerine e ingresso da star con limousine e cordone di security; Rossella Erra, uno dei più noti volti dei programmi Rai; l’attrice, conduttrice e opinionista per varie trasmissioni televisive di Canale 5 Emanuela Tittocchia; Francesca Maria Giuliano, la pin-up anni 50 da Avanti un altro; il musicista e volto di Un posto al Sole Nelson; Marco Senise, ex volto di Forum e concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei famosi; Giovanni Iovino, anche noto come il Giovannino di Tu Si Que Vales; il cabarettista per eccellenza Stefano De Clemente; Gabriele Esposito, l’artista Anna Capasso, Mr. Hyde, Gaetano De Martino, Ludo Brusco, Antonella Sgobio, Radiorocket, Francesco Montervino, Nunzio Bellino, Giuseppe Cossentino; Sher B - re musicale della Dancehall - e tanti altri. La lunga kermesse è stata condotta magistralmente dalla bellissima Carmen La Bruna e Maurizio Viviani che, con il loro inconfondibile ritmo dello spettacolo e la loro innata classe, hanno saputo intrattenere il pubblico.

La Festa dei Sogni è un meraviglioso evento che si rinnova anno dopo anno per regalare uno show senza precedenti. Radio Club 91, come radio ufficiale dell’evento, ha raccontato con reel, fotogallery e interviste sui suoi account social la bellissima giornata. Presenti, nel corso della giornata, anche tanti media giornalistici e televisivi.

La promozione è stata curata dallo staff di Massmedia Comunicazione e tutto è stato reso possibile anche grazie ai tanti partner e sponsor:

Un ringraziamento speciale va a Core Restaurant e La Scimmietta Bis per essersi occupati delle attività di catering per gli ospiti, e anche alla pizzeria Impastili a Nola.

Si ringrazia ovviamente in maniera particolare il Comune di Nola con il Sindaco e l’Assessorato alle attività produttive.

Al prossimo anno per un’altra serata speciale ed esplosiva, con La Festa dei Sogni!